Aloisio Hernández

Sábado 29 Octubre 2022 16:28

Sergio Pérez lamentó no haber podido pelearle la pole a su compañero Max Verstappen, pero aseguró que "intentará todo" para tener un buen domingo.

El piloto local arrancará desde la cuarta posición después de una sesión de clasificación donde los márgenes estuvieron muy justos en los primeros seis pilotos.

Tras presentar dificultades en la Q1 y Q2, el mexicano logró recuperarse para meterse en una pelea que tuvo como protagonistas a los pilotos de Mercedes, Ferrari y Red Bull.

Checo marcó su mejor vuelta en 1:18.128

Al final, Sergio terminó por detrás de Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.

El corredor mexicano habló tras terminar la sesión y detalló los problemas que tuvo en su RB18: "Una pena, creo que hoy pudimos pelear por la pole, tuvimos un problema eléctrico toda la sesión, perdimos conexión y en la vuelta no sabíamos las referencias.

"Casi me quedo fuera de la q1 y estar cuarto no es un mal resultado. Me hubiera gustado estar más adelante para tomar el liderato en la curva uno.

"No sabia exactamente donde estaba, tenia que activar el DRS manual, una pena", señaló.

Guerra por el triunfo

A pesar de los problemas mostrados en el sábado, Sergio aseguró que van a pelear por la victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Todavía falta mucho, lo vamos a intentar todo el dia de mañana", concluyó.