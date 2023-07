Aloisio Hernández

Domingo 16 Julio 2023 12:11

Lewis Hamilton cree que Mercedes, Ferrari o incluso McLaren dominarán la F1 cuando entren en vigor las nuevas regulaciones.

Red Bull ha sido el claro líder desde que los autos inspirados en el efecto suelo entraron en el deporte en 2022 y algunos consideran que es aburrido ver que el mismo auto y piloto ganan todas las carreras.

Relacionado: "Estuvo bien que Hamilton no entrara a la final de Wimbledon porque no iba bien vestido"

Hamilton sabe lo que es tener un auto muy superior a todos los demás en la parrilla después de sus días de gloria con Mercedes de 2014 a 2020.

Lewis Hamilton luchó contra su antiguo equipo y Lando Norris en el GP de Gran Bretaña, que le encantó

Nuevo orden

Pero las nuevas regulaciones tienden a sacudir las cosas en la parte delantera y trasera del campo, por lo que Hamilton no se sorprendería si su antiguo equipo llegara a la cima.

“Por el momento, si mantenemos las cosas como están, tal vez sea Ferrari el próximo en tener varios años de dominio y luego será otra persona, tal vez McLaren o tal vez Mercedes volverá una y otra vez.

“Pero creo que eso no es lo mejor para los fanáticos en última instancia. E incluso si terminamos teniendo, no volveremos a la parte delantera, de lo único que estoy hablando es de que no deberíamos poder tener el dominio durante varios años.

“Tiene que ser duro, tiene que estar más cerca para todos nosotros y creo que eso lo hará más emocionante para los aficionados.

“Solo desde el punto de vista de un aficionado, de crecer viendo los grandes premios, no creo que nadie quiera ver el período que tuve, el período que tuvo Michael [Schumacher], el período que [Sebastian] Vettel tuvo y ahora tendrá Max”, concluyó.