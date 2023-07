Ángel Armando Castellanos

Domingo 16 Julio 2023 08:45 - Actualizada: 08:45

Lewis Hamilton no pudo ver la final del Abierto de Wimbledon de 2015 por violar el código de vestimenta. Hay respaldo para esta decisión.

Un jefe de seguridad de la competencia avisó que esto estuvo bien porque no cumplió las reglas del Royal Box.

El británico, que en ese momento era solo dos veces campeón de Fórmula 1, estaba ansioso por ver el partido debido a que encajaba con su agenda increíblemente apretada.

El duelo entre Novak Djokovic y Roger Federer fue ganado por el primero, quien ahora tiene siete títulos en el evento.

Otros actores que aparecieron ese día fueron Benedict Cumberbatch, Bradley Cooper y Hugh Grant.

Puede volver

Hablando con Wales Online, Alan Chalmers, quien ha encabezado el equipo de seguridad de la cancha central durante casi 40 años, está de acuerdo en que se tomó la decisión correcta de alejar a Hamilton del lugar.

“No era mi trabajo decirle a Lewis Hamilton que no podía entrar. Pero tengo que decir que fue la decisión correcta. No llevaba chaqueta ni corbata. Wimbledon no es una playa en Marbella, es un gran torneo de tenis", aseguró.

En ese momento, el presidente ejecutivo del All England Club confirmó que el incidente fue manejado de manera muy profesional y sin problemas por ambas partes.

“Todo fue muy armonioso, y ya le hemos dejado claro a Lewis que sería más que bienvenido si regresara al palco real en el futuro, y estoy seguro él lo hará.

Si bien Lewis aún no ha asistido a la competencia de este año, dos de sus competidores, Charles Leclerc y Pierre Gasly, fueron vistos el lunes tomando el sol en la cancha central.