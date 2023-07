Aloisio Hernández

Sábado 8 Julio 2023 12:54

Sergio Pérez tuvo otra calificación horrible en el Gran Premio de Gran Bretaña luego de que no pudo clasificarse entre los diez primeros por quinta carrera consecutiva.

El mexicano se sentó durante mucho tiempo al final del pit lane esperando que se reiniciara la sesión después de que Kevin Magnussen provocó una bandera roja, pero sus llantas perdieron demasiada temperatura.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: FIA podría darle una posición más a Checo Pérez

Completó su última vuelta y fue el más rápido, pero a medida que todos los demás detrás de él mejoraron, cayó entre los cinco últimos. Una nueva decepción para el mexicano, quien no vive su mejor momento.

Sin piedad

Jenson Button, campeón mundial de 2009, no se contuvo en sus críticas al piloto de Red Bull: "No fue mala suerte. No dio una vuelta antes de la bandera roja y después de la bandera roja como equipo probablemente cometieron un error al tratar de ponerlo allí primero, pero luego se sentó al final del pit lane y sus neumáticos están fríos.

"El último hombre en el circuito normalmente es el más rápido en esa situación. Es una decisión de mala estrategia, pero en parte se debe a que Checo no puso al equipo bajo presión al no llegar a la vuelta antes de eso", dijo Button en Sky Sports.

Sergio Pérez tuvo que ver a Max Verstappen lograr una quinta pole consecutiva desde el paddock

Christijan Albers, ex piloto de F1, también habló al respecto en la televisión holandesa, diciendo: "Esto no tiene nada que ver con la suerte. Tiene las mismas oportunidades que todos los demás, solo que no hace nada con ellas.

"Lo único es que Red Bull se aseguró de estar al frente, para asegurarse de que pudiera salir de inmediato. Eso provocó que las llantas se enfriaran, lo cual no es conveniente. Es bueno tener buena temperatura. Pero aún ves que otros pilotos pueden subir la temperatura y él no", finalizó.