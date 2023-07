Sergio Pérez ganó una posición de arranque luego de que la FIA decidió descalificar a Valtteri Borras por no terminar la sesión con el suficiente combustible.

Bottas se detuvo al final de la primera sesión de calificación para el GP de Gran Bretaña, aunque se pensó que la fuente de energía Ferrari se había rendido, luego de que el finlandés dijera por radio que no tenía "más energía", ahora parece que Alfa simplemente se olvidó del combustible.

El piloto mexicano volvió a fallar en su intento de clasificarse dentro de los mejores 10 de una sesión; sin embargo, ahora ganó una posición incluso antes de que comience su remontada.

Después de la quali, todos los autos serán revisados para ver si les queda suficiente combustible en el auto para una muestra de 1 litro y para conducir de vuelta al garaje, que es de 2,39 litros para Silverstone.

Jo Bauer, el representante técnico de la asociación de deportes de motor, pasó la información a los comisarios. Bottas violó el Artículo 6.5.2 de los reglamentos técnicos al no poder entregar una muestra de gasolina de 1 litro a la FIA.

En el pasado, esto siempre resultó en una descalificación y eso también sucedió ahora, dejando a Pérez en P15, en lugar de P16

La FIA informó del castigo al finlandés mediante un comunicado donde explicaron el motivo del castigo.

Con Bottas, la FIA solo pudo extraer 0,09 litros del Alfa Romeo, por lo que parece que el establo de carreras de Suiza se olvidó de poner gasolina en su automóvil.

