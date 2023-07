Max Verstappen sigue imparable y volvió a quedarse con el mejor tiempo de la FP2 rumbo al Gran Premio de Reino Unido.

La vuelta en 1:280.78 del bicampeón del mundo fue suficiente para ponerse nuevamente en lo más alto del tablero de tiempos.

Relacionado: Checo cierra la FP1 en 2°, a 0.448 segundos de Verstappen

Carlos Sainz fue quien más se acercó, terminando 2° a 0.022 segundos. La sorpresa estuvo en Williams, que con Alexander Albon quedó tercero con una vuelta en 1:28.296 y con Logan Sargeant metiéndose en el Top 5.

Sergio Pérez fue otro de los pilotos que quedó cerca del neerlandés, finalizando 4° a 0.264 segundos.

Ninguno de los anteriores mencionados pudo mejorar debido a que destinaron buena parte de la sesión a hacer tiempos con combustible lleno y pruebas de carrera. Charles Leclerc no pudo salir a pista debido a problemas eléctricos en su SF-23, quedará por ver si queda resuelto para la FP3 del día sábado.

Por otro lado, Fernando Alonso se posicionó 10° con una vuelta en 1:29.134 segundos. Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly y Oscar Piastri fueron quienes completaron el Top 10 del último entrenamiento del día viernes.

FP2 CLASSIFICATION



And that's a wrap... Verstappen fastest. Electrical issues deny Leclerc any track time #BritishGP #F1 pic.twitter.com/71ESFp1uMl