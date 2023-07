Sergio Pérez finalizó 2° en el entrenamiento libre 1 del Gran Premio de Reino Unido en Silverstone.

El mexicano quedó a 0.448 segundos de Max Verstappen, su compañero de equipo, quien lideró la sesión con una vuelta en 1:28.600. Alexander Albon sorprendió y acompañó a los Red Bull en el podio.

Por otro lado, Fernando Alonso concluyó 4° con una vuelta en 1:29.268. Charles Leclerc cerró al Top 5 de la primera práctica del fin de semana.

Carlos Sainz quedó más atrás en 7° lugar, a 0.757 segundos del bicampeón del mundo neerlandés. Esteban Ocon, Lando Norris, Lance Stroll y Oscar Piastri fueron los otros pilotos que estuvieron presentes entre los primeros diez mejores tiempos de la sesión.

🏁 FP1 CLASSIFICATION 🏁



It's Max Verstappen on top in the first session at Silverstone #BritishGP #F1 pic.twitter.com/hUCVfu40M9