"Lewis Hamilton es mejor que Fernando Alonso"

Angel Armando Castellanos

Miércoles 28 Junio 2023 08:30 - Actualizada: 09:29

Fernando Alonso no es tan buen piloto como Lewis Hamilton. Eso es lo que piensa Damon Hill al compararlos.

El español está subiendo al podio con mucha frecuencia. Lleva seis en ocho carreras esta temporada y sólo es superado por Max Verstappen.

Si bien Verstappen, por supuesto, se dirige hacia la mejor fase de su carrera, es Alonso quien estaría en el otoño por su edad.

Sin embargo, hay poco que ver de eso en este momento. El piloto de Oviedo sigue mostrando cosas muy interesantes cada semana.

Razón

Lewis Hamilton también parece estar regresando lenta pero seguramente a su antigua forma y con siete campeonatos mundiales en el bolsillo es claro se da el caso de que ya ha mostrado suficientes logros.

Durante el podcast F1 Nation, Hamilton y Alonso fueron comparados en términos de habilidades de carrera y quién es el mejor en esa área.

"Creo que es Lewis. Lewis trabaja muy bien con sus ingenieros, mientras Fernando puede prescindir de sus ingenieros o decirles qué hacer o al revés", expuso Damon.

El presentador Tom Clarkson dice que no está de acuerdo y opta por Alonso.

Hill insistió en que no está seguro de que el español pueda dar el ancho cuando le toca hacerlo, mientras que el británico sí que tiene con qué.

"Lo que pasa con Lewis es que todavía puede producir grandes vueltas en la carrera cuando tiene que hacerlo. Yo no sé si Fernando todavía tiene una oportunidad. Si le das una meta a Lewis, él sabe cómo lograrla", aseguró.

Verstappen

Hill luego aborda la exclusión de Verstappen de esta discusión sobre los mejores de la Fórmula 1.

"Se podría decir que no has visto todo el potencial de la carrera de Max, aunque no tengo dudas al respecto.

"Pero con Fernando y Lewis hemos visto lo que pueden hacer durante muchos años. Si quieres comparar pilotos de esta manera y mirando el presente, entonces pones tu dinero en Max, ¿no? Parece tener todos los ingredientes y tiene un gran futuro", sentenció.