Aloisio Hernández

Domingo 25 Junio 2023 11:08 - Actualizada: 11:08

David Coulthard insinúa que Fernando Alonso necesitará un nuevo compañero de equipo más temprano que tarde en Aston Martin.

El trece veces ganador de carreras de Fórmula 1 dijo en el Podcast Formula For Success que el desempeño de Lance Stroll realmente necesita comenzar a mejorar ahora, porque las excusas se están agotando.

Aston Martin hizo grandes avances el invierno pasado. Donde el equipo de carreras británico terminó séptimo en el campeonato de constructores el año pasado, ahora compiten con Mercedes por el segundo lugar.

Alonso ha sumado seis podios en ocho Grandes Premios hasta el momento y está a solo nueve puntos de Sergio Pérez en la clasificación. Stroll aún no ha terminado en el podio en 2023 y es octavo en el campeonato con 37 puntos.

Respuesta de Lawrence

"Esto es lo que me pregunto", comenzó el ex piloto de Williams, McLaren y Red Bull. "Eres dueño de Aston Martin y le inyectas todo tu dinero. Además de eso, tienes una gran cantidad de dinero de los patrocinadores.

"Entonces, ¿qué les dices a los patrocinadores que vienen a ti y te preguntan: '¿Estás seguro de que Lance es capaz de hacer lo necesario para que este equipo sea un constructor ganador?' Quiero saber qué respondes a eso, si eres Lawrence Stroll".

El dueño de Aston Martin ha visto a su hijo perderse la Q3 y chocar en Mónaco en los últimos dos Grandes Premios. En su carrera de casa terminó noveno después de una carrera de recuperación.

"¿Es una sorpresa que en una de las sesiones de clasificación más duras que hemos visto en lo que va de año, y en Mónaco también, que un talento joven y brillante y un talento mayor y brillante encuentran su camino a la primera fila?

"No digo que Lance no sea lo suficientemente bueno porque lo ha ganado todo en la Fórmula 1 y ha habido algunos momentos desafortunados este año. Pero en algún momento se acaban las excusas. El cronómetro no miente y algo así es utilizado de todos modos por los equipos para determinar qué hacer en el futuro".