Domingo 25 Junio 2023 09:44 - Actualizada: 09:59

Sergio Checo Pérez admitió que ha orinado adentro de su coche de Fórmula 1. No dio detalles al respecto, pero sí reconoció esta situación. Fernando Alonso no ha podido, aunque ha querido.

Algunos pilotos lo hacen, otros no. En el juego 'Yo nunca', los conductores tenían que ser honestos acerca de si alguna vez hacían sus necesidades mientras estaban al volante de un Fórmula 1.

A veces se sientan en sus cabinas durante horas sin tener la oportunidad de hacer pipí. Si las cosas salen un poco mal en una carrera, a veces un conductor se tiene que aguantar durante más de dos horas.

No puede estacionar su automóvil y no hay tiempo para entrar y salir de la cabina durante las paradas en boxes. Por lo tanto, intentan ir al baño justo antes de la carrera, pero a veces sucede que realmente necesitan hacerlo en plena competencia una vez que están en el automóvil.

Conducir con una vejiga llena no es agradable, entonces, ¿qué hacer? Para muchos es fácil: mojar el uniforme.

Solo los locos hacen eso

Guanyu Zhou dijo que nunca orinó en el auto, pero que "sabe que algunos lo hacen" y esperaba ser honesto. respuestas de ellos. Alexander Albon tampoco hizo sus necesidades durante la carrera.

"¿Alguien dijo que sí?". se rió el conductor de Williams.

Lando Norris lo tiene claro: "Yo nunca podría hacer eso. Sólo los locos hacen eso".

Sergio Pérez sonríe y responde: "Ya lo he hecho antes".

Nyck de Vries simplemente contestó: "Sí".

Alonso no puede

"¿Mientras corres? No", dijo Yuki Tsunoda. Si aparentemente lo hace en otros autos fuera de la Fórmula 1, el piloto de AlphaTauri respondió: "Eh... Tal vez sí".

Kevin Magnussen nunca ha orinado en su coche, "pero mis ingenieros no me creen".

Fernando Alonso, Max Verstappen y Nico Hülkenberg indican que lo han intentado, pero que no funcionó.

“Una vez casi no me aguanto y mentalmente me dije: 'Ya te tienes que ir', pero el cerebro me lo detuvo”, explicó el alemán.

Esteban Ocon comparte por qué nunca orinó en el auto.

"Sé cómo se siente limpiar eso", avisó.

Logan Sargeant nunca lo haría porque es "demasiado malo para los ingenieros".