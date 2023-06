Carlos Sainz recibió un castigo de tres posiciones para el Gran Premio de Canadá tras impedir a Pierre Gasly en la clasificación y arrancará desde P11.

El español fue sancionado tras un incidente que tuvo con el corredor francés durante la Q1. Luego de ser estorbado por Carlos, Pierre quedó eliminado de la quali.

Sin embargo, otros pilotos se quejaron de la actitud de Carlos en el circuito. Pero finalmente fue el incidente con el de Alpine el que terminó por sentenciar su infracción.

Tras finalizar la clasificación para la carrera en el circuito Gilles VIllenueve, la FIA hizo oficial la sanción de tres puestos para el piloto nacido en Madrid.

"El conductor del Auto 55 manifestó que le sorprendió que el conductor del Auto 22 lo llevó a la curva 13 y, como resultado, aceleró tarde para comenzar su vuelta rápida.

"El conductor del Auto 10 afirmó que el conductor del Auto 55 pudo y debió haber "ido antes". La telemetría mostró una diferencia de velocidad significativa entre los autos 55 y 10.

"Aunque el adelantamiento del Coche 22 tomó por sorpresa al conductor del Coche 55, es nuestra determinación de que el conductor del automóvil 55 era predominantemente culpable e innecesariamente de impedir al automóvil 10", dijeron en el comunicado.

