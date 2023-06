Aloisio Hernández

Sábado 17 Junio 2023 17:12 - Actualizada: 17:55

Carlos Sainz respondió a las quejas de Pierre Gasly durante la clasificación del GP de Canadá y dijo que el fue bloqueado hasta siete veces, pero "no está gritando en la radio".

El piloto madrileño no tuvo la mejor sesión de clasificación, ya que en ocasiones molestó a otros pilotos durante la quali y esto generó que algunos, como Gasly, mostraran su enfado por los mensajes de radio. Además, en la FP3 tuvo un incidente que lo dejó fuera casi la mitad de la sesión.

Cuando Carlos obstruyó a Pierre en la Q1, el francés dijo: "Voy a 300, ¿en qué c*** están pensando?", dejando ver la evidente frustración de Pierre tras quedar eliminado en la primera ronda.

Sainz empezará 8°, pero sigue con la amenaza de una sanción

Replica

Cuando le preguntaron al corredor madrileño por lo sucedido, él respondió: "Fui impedido siete veces hoy, y no estoy gritando en la radio. Ha sido muy duro.

"También viniendo del golpe en los libres 3 tener que salir y apretar. En la Q2 ha salido bien y la Q3 ha sido una lotería. He levantado un poco en la última chicane para preparar la última vuelta y en ese momento ha llegado la bandera roja, así que no he podido sacar todo el potencial del coche.

"Probablemente hubiese sido un ‘Top 3’ hoy. Ha habido tráfico, pero para todos, no se ha salvado ni uno. Al principio de la Q3 había mucho spray y no veía bien. Estaba todo muy complicado. Vista la situación, yo creo que mañana se puede remontar y volver a un Top 5", aseguró.