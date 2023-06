Aloisio Hernández

Martes 13 Junio 2023 09:55

Con los rumores que vinculan a Lewis Hamilton con su asiento de carrera y potencialmente también con Max Verstappen en los próximos años, Carlos Sainz respondió que simplemente no le afectan las noticias que circulan.

Sainz, según los rumores, podría estar fuera de Ferrari con informes de que Lewis Hamilton está en línea para tomar su asiento en la próxima temporada o en 2025 cuando expire el contrato actual del madrileño.

Pero a medida que ese rumor comienza a desvanecerse, Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, dice que Lewis volverá a firmar con Mercedes en cuestión de días, mientras que el Daily Mail afirma que quiere un contrato de varios años.

Sainz tiene 58 puntos tras 7 carreras

Sainz, sin embargo, puede consolarse con los rumores de la F1 que lo entregan a otro equipo en lugar de expulsarlo del deporte y se dice que Audi está interesado en retener los servicios del español. Eso, sin embargo, es solo en 2026, pero podría unirse a Sauber antes de esa fecha.

Sin preocupación

Si bien el español dejó en claro cuando los primeros rumores circularon que no estaba impresionado, ahora admite que la tonta temporada de la F1 es solo parte de la historia del campeonato.

“Cuando me pongo el casco y me subo al auto, no pienso en quién se sube o no a mi auto.

“En esta época del año pasan las especulaciones, pero es algo a lo que he estado expuesto durante ocho o nueve años. Es cierto que no ayuda. Pero a nivel personal no me afecta”, dijo al diario español AS.