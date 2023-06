Angel Armando Castellanos

Carlos Sainz cree que Ferrari puede ganar alguna carrera en esta temporada 2023 de la Fórmula 1, aunque asume que las chances de que eso pase no son altas.

Por el momento, toda la temporada de Fórmula 1 gira en torno a Red Bull, tras llevarse las primeras siete carreras del año.

Sainz no ha superado su cuarto lugar durante la carrera inaugural en Bahréin. Actualmente ocupa el sexto en el Campeonato Mundial, 112 puntos por detrás de Verstappen. Aún así, se niega a tirar la toalla por adelantado cuando se trata de una victoria este año.

“No hay que ser un genio para saber que el Red Bull es muy difícil de vencer esta temporada. Sin embargo, eso no significa que Ferrari no pueda hacer eso.

"Vamos a luchar por ello y eso no quiere decir que no podamos ganar carreras. Estamos en la búsqueda de una victoria”, aseguró en palabras al Diario AS.

Fallos

Sin embargo, el hecho de que Verstappen rara vez se equivoque no ayuda. Sainz cree saber la razón.

“Es difícil forzar a Max a cometer un error con un Red Bull tan dominante y con tan poca presión”, concluye el madrileño.