Jenson Button, campeón mundial de 2009, cree Fernando Alonso ha hecho un "trabajo fenomenal" y señaló que solo puedes convertirte en el mejor piloto de todos los tiempos si también tienes éxito fuera de la Fórmula 1.

El británico participará en las 24 Horas de Le Mans y argumenta que los pilotos solo pertenecen realmente a los mejores si han tenido éxito en múltiples disciplinas. Button también ganó el título Super GT desde que se retiró de la Fórmula 1.

Las 24 Horas de Le Mans se llevarán a cabo este fin de semana y el ex compañero de Sergio Pérez también estará en acción allí. La clase experimental de las 24 Horas de Le Mans, Garage 56, contará este año con el auto Extreme Nascar NextGen de Hendrick Motorsports.

El campeón de NASCAR Jimmie Johnson y el ex campeón de DTM Mike Rockenfeller estarán en acción para esto, pero también el ex campeón de Fórmula 1.

Button genera comparaciones con Alonso. El español salió de la Fórmula 1 a finales de 2018, para cazar las 500 Millas de Indianápolis, pero también las 24 horas de Le Mans.

"Fernando ha hecho un trabajo fenomenal. Dejó la Fórmula 1 y vino a correr en Le Mans y Daytona, ganó ambas y luego volvió a ganar Le Mans. No creo que su rendimiento haya disminuido a los 40", dijo Jenson.

Alonso en Le Mans

'Buen pensamiento'

En conversación con The Times Button explicó a que a sus ojos un título mundial de Fórmula 1 no convierte a alguien en el mejor conductor por asomo.

"Es muy posible que Max [Verstappen] pase a los libros como el mejor, pero me gusta la idea de que no puedes ser el mejor piloto del mundo si no has salido de la Fórmula 1", aseguró.