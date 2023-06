Aloisio Hernández

Sábado 10 Junio 2023 06:30

Max Verstappen sabe lo que hace a un buen conductor y el bicampeón habló recientemente sobre el hecho de que hay un área en la que Fernando Alonso, uno de sus oponentes este año, es mejor que Lewis Hamilton, el piloto más exitoso de la F1.

El neerlandés ha ganado cinco de las siete carreras de la temporada hasta el momento, gracias a lo cual ya lidera la carrera de puntos individuales con ventaja sobre Sergio Pérez, mientras que ya tiene una ventaja de 71 puntos sobre Alonso.

También está claro, por supuesto, que el Red Bull es el mejor auto en el campo de este año y Verstappen ha superado a los demás corredores con él. Y para él, hay una habilidad que es extremadamente importante y que separa a los buenos pilotos de los grandes pilotos.

No importa quién pueda concentrarse en otras cosas mientras conduce un auto de F1 al límite. Y en su caso, también tenemos un gran ejemplo de ello en Barcelona, ​​cuando durante el segundo entrenamiento libre pudo detectar durante una emisión de radio que el teléfono de Helmut Marko estaba sonando en el box.

Alonso se encuentra tercero en el Campeoanato de Pilotos

Lo cierto es que Alonso ya ha demostrado varias veces este año cuánta capacidad extra tiene sentado en el coche para ver las carreras y los eventos que tienen lugar en la pista.

Basta pensar en su emisión de radio en Bakú, cuando quiso ayudar a Lance Stroll con los ajustes de los frenos, o cuando vitoreaba a su compañero mientras miraba los proyectores en Miami, pero también podríamos citar el último caso de bandera roja de la Raza australiana como ejemplo.

Decidido

Hablando sobre las habilidades en los corredores, el nacido en Limburger dijo: “Creo que es una ventaja que tengo capacidad para varias cosas. Esto no se puede aprender. Solo unos pocos pilotos tienen esa habilidad.

"A mis ojos, Alonso tiene lo mismo. Puedes ver esto en la forma en que presta atención a los detalles más pequeños en la cabina. Aunque está conduciendo en la frontera, también está pensando en otras cosas.

"No creo que Hamilton sea tan bueno como Fernando. La gente probablemente me odiará por eso, pero así es como lo veo", dijo el piloto de Red Bull a The Sunday Times.