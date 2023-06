Aloisio Hernández

Viernes 9 Junio 2023 08:20

Carlos Sainz admitió que es consciente que Fernando Alonso es más popular en el público español que sigue la Fórmula 1.

A diferencia de Alonso, Carlos a menudo sale perdiendo cuando se trata de la popularidad de los pilotos españoles de Fórmula 1.

Relacionado: Fernando Alonso pudo llegar a Red Bull en tres ocasiones

Sainz dijo en una entrevista con AS.com que lo entiende perfectamente. Al piloto de Ferrari no parece impresionarle el apoyo de su compatriota Fernando.

Alonso tiene 5 podios en siete carreras

Alonso también está bastantes puntos por delante de su colega español en el mundial de 2023. El piloto de Aston Martin tiene 99 puntos, donde el piloto de Ferrari ha sumado 58.

Mientras que Carlos se ubica sexto con el Campeonato de Pilotos con 58 puntos, 41 menos que el bicampeón del mundo.

Sin problema

El madrileño habló del tema y dijo lo siguiente: "Lo veo y lo entiendo muy bien. Es natural y lógico. Ha sido dos veces campeón del mundo. No es algo que me moleste o me preocupe.

"Lo único que quiero recalcar es que estoy en la Fórmula 1 para mí, pero también para España, para darle a mi país podios y carreras. Debe ser muy bonito para Alonso. Después de tantos años en la Fórmula 1, debe ser muy bonito ver que la gente ha vuelto. Creo que lo está disfrutando", finalizó.