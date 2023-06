La Fórmula 1 ha asegurado a los aficionados y participantes que el próximo Gran Premio de Canadá no se verá afectado por el intenso humo provocado por los incendios forestales en la región.

A pesar de que Quebec, la provincia donde se encuentra Montreal, experimentó su peor temporada de incendios registrada con más de 150 incendios reportados, los organizadores de la F1 han confirmado que el evento sigue siendo seguro y se desarrollará según lo planeado.

La incertidumbre sigue a la cancelación del GP de Emilia Romagna hace unas semanas debido a las graves inundaciones en Italia. Con el humo de los incendios que se desplaza hacia el sur y afecta regiones de Canadá y Estados Unidos, han surgido preocupaciones sobre la calidad del aire y los peligros para la salud.

