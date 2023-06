Aloisio Hernández

Sábado 3 Junio 2023 11:53 - Actualizada: 11:53

Lewis Hamilton ha explicado tras la clasificación sobre el momento 'confuso' con George Russell en la Q2 de la clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula 1.

Hamilton y Russell se tocaron, dañando el alerón del W14B del siete veces campeón del mundo. George comenzará desde P12 mañana, mientras que Lewis desde P5.

Relacionado: George Russell: Es una vergüenza la posición en la que estamos

En una conversación con los medios presentes, incluidos GPFans, el siete veces campeón del mundo contó su versión de la historia: "Nos enviaron en varias ocasiones.

"Obtuve los tiempos en mi vuelta de salida. Todos comenzaron desde la curva 12, así que cuando salí de eso no vi a nadie delante de mí. Luego aceleré hacia la curva 13 y comencé a acelerar.

"Parecía que Russell iba a parar en esa esquina y luego, de repente, volvió a girar a la izquierda y siguió adelante. Eso ya era confuso", señaló.

Error de interpretación

Hamilton continuó explicando la situación en la recta: "Luego me senté detrás de él para que me remolcara, en caso de que eso fuera lo que planeaba hacer. Luego, de repente, se fue a la derecha. Fue entonces cuando pensé: 'Oh, realmente me está dando un remolque'.

"Entonces fui así a la izquierda y luego él volvió a la izquierda. Un gran malentendido. Tuve daños en el alerón delantero y en el piso, aunque no sé qué tipo de daño. No pudimos competir con los Red Bull de todos modos, están en su propio mundo. Pero estamos llegando", concluyó.