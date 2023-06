Aloisio Hernández

Sábado 3 Junio 2023 11:26

George Russell señaló que "es una vergüenza" la posición que finalizaron en la clasificación del Gran Premio de España.

El británico quedó eliminado en Q2 de manera sorprendente y arrancará desde la 12° posición la carrera en el Circuit de Catalunya.

Russell no estaba seguro de que los cambios de configuración de la noche a la mañana fueran los culpables de su falta de rendimiento. Por otro lado, Lewis Hamilton se clasificó en quinto lugar para la competencia en Barcelona.

Al explicar lo que salió mal en la quali, George dijo: "Todo para ser honesto. No estoy muy seguro de por qué. Nada más sacarlo de la caja en la primera carrera, simplemente no tenía agarre de los neumáticos, realmente estaba luchando.

“El auto comenzó a rebotar mucho en las curvas de alta velocidad, por lo que no pude tomar las curvas a fondo cuando lo estaba haciendo esta mañana. Una sesión realmente extraña. No me sorprende estar fuera en la Q2 porque el coche estaba totalmente fuera de ritmo.

"No tenía un buen presentimiento con eso. Decepcionante seguro. Había autos luchando a izquierda, derecha y centro, pero no deberíamos estar en esta posición. Es un poco vergonzoso”, aseguró.

Malos recuerdos

Además, Russell admitió que "ni siquiera sabía" que Hamilton estaba a su lado cuando chocaron durante los últimos momentos de la Q2 en el Gran Premio de España.

Lewis buscó adelantar a su compañero de equipo después de que Russell saliera lentamente de la última curva. El siete veces campeón del mundo se vio obligado a pasar por el césped y dañó su alerón delantero.

Increíble el cabreo de Hamilton por radio en el momento del toque con Russell. pic.twitter.com/G9lrlgRS5V — Hèctor Gómez (@Hectorg_F1) June 3, 2023

Hablando con Sky después de la clasificación, Russell lo atribuyó a una falta de comunicación: "Sí, más o menos [una falta de comunicación]

"Ni siquiera sabía que estaba allí. Estaba comenzando mi vuelta, tratando de tomar el rebufo de Sainz y tuve la suerte de que no pasó nada malo", apuntó.