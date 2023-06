Aloisio Hernández

Viernes 2 Junio 2023 08:55 - Actualizada: 12:00

Carlos Sainz espera que Ferrari haya aprovechado las fotos que surgieron en Mónaco del RB19 de Sergio Pérez y su fondo plano.

Red Bull Racing ha sido el monoplaza más rápido de la parrilla y está muy por delante en cuanto a rendimiento se refiere. Ni Aston Martin, ni Ferrari y tampoco Mercedes se han podido acercar a la velocidad que ha mostrado Max Verstappen y su compañero de equipo mexicano.

Tras el choque de Checo en la Q1 del Gran Premio de Mónaco, los comisarios del circuito callejero se vieron obligados a levantar el RB19 y exponer los secretos de su suelo.

Así quedó volando el RB19 de Checo

Atentos

Hablando previo al GP de España, Carlos aseguró que en la fábrica de Maranello vieron las imágenes del monoplaza austriaco: "Espero que sí, que no desaprovechemos esa oportunidad.

"Pero vamos, no me cabe duda de que en Ferrari lo están mirando, aunque ya sabéis que copiar e la F1 no es fácil y entender por qué lo hacen, tampoco.

"No es fácil, no nos vamos a engañar. Que luego encima haya rumores y tanto ruido no es el ambiente de trabajo ideal para revertir una situación en la que nadie está contento porque todos esperábamos un poquito más.

"No es una situación ideal, pero cuando yo he visto el esfuerzo que ha hecho la fábrica en traer lo que hemos traído aquí en tiempo récord y veo las ganas que hay de todos de mejorar y que todavía quedan 16 carreras, es que me parece que todavía queda mucho año.

"Todavía creo que hay esperanza más que de sobra para revertir la situación y empezar a hacer carreras más consistentes, empezar a coger un poco el ritmo del año y a medida que avanza el año yo también voy dando pasos adelante", comentó.