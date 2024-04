Lo ÚLTIMO sobre la salida de la figura de Red Bull

El jueves cayó una bomba en el mundo de la Fórmula 1, según rumores muy serios, Adrian Newey planea abandonar Red Bull Racing. Sin embargo, el periodista de Sky Sports, Craig Slater, afirma que el equipo no sabe nada por el momento.

El ruido dentro de Red Bull Racing parece haberse calmado en las últimas semanas, pero eso cambió al final del jueves. Según Auto, Motor und Sport y la BBC, dos fuentes generalmente muy fiables, es cuestión de tiempo antes de que Newey y Red Bull anuncien la salida del líder diseñador a Ferrari.

En particular, se dice que las recientes luchas dentro de la organización tras el estallido de la telenovela de Christian Horner contribuyeron a su posible salida de la escudería austriaca.

¿Cómo está el panorama de Adrian Newey en Red Bull?

Incluso se dice que el propio Newey habría anunciado su deseo de dejar Red Bull al equipo. Aunque el británico tiene contrato hasta finales de 2025, se dice que tiene buenas esperanzas de poder marcharse antes mediante negociaciones.

El periodista de Sky Sports, Slater, reaccionó a la noticia: "Creo que realmente hay algo en esto, varias figuras clave con las que he hablado me han dicho que hay cierta insatisfacción dentro de Adrian Newey y que está considerando seriamente renunciar a su tiempo en Red Bull", dijo a Sky Sports News.

A pesar de todos los rumores descabellados, según el periodista, Red Bull no ha sabido nada de Newey y su intención de salida:

"Yo puedo decir que he estado en contacto con la propia Red Bull a través de canales oficiales. Me han dicho que no se conoce ninguna comunicación oficial de Newey en la que haya manifestado sus intenciones de dejar Red Bull", afirmó Slater.

Además, una salida podría causar importantes dolores de cabeza desde el punto de vista contractual.

"Tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2025. Según tengo entendido, todavía debe tomarse un año de licencia y Red Bull quiere mantener su contrato. Esto significa que no puede trabajar para otro equipo de Fórmula 1 hasta 2027", concluye.