Checo, DOBLEMENTE nominado en la F1

Las actuaciones de Checo Pérez no han pasado desapercibidas en esta temporada y ha logrado posicionarse con dos maniobras en la nominación de la mejor del mes.

La actividad de Checo en el Gran Premio de Japón y el de China ha sido destacada y ha realizado rebases dignos de recordar a lo largo de la temporada.

Por medio de las redes sociales oficiales de la Fórmula 1, la máxima categoría del automovilismo publicó este jueves un video con algunas duras e intensas batallas que se presenciaron durante los Grandes Premios de Japón (6 de abril) y China (21 de abril).

Los rebases que tienen en esta contienda a Checo son en los que superó a Lewis Hamilton en Suzuka y a Charles Leclerc en Shanghái. Competirá contra Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (RB) y Nico Hulkenberg (Haas).

Two races, five sweet sends for position 😮‍💨



Voting is now open for April's @cryptocom Overtake of the Month - get involved 👇#F1