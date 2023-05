Max Verstappen lo consiguió tras una espectacular clasificación para el Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. Después de una Q3 caótica, superó por poco a Fernando Alonso y Charles Leclerc. El neerlandés está contento con el resultado.

Después de la calificación, Verstappen dijo que estaba aliviado. "Estoy muy feliz. Sabíamos que iba a ser algo difícil para nosotros hoy lograr todo junto. Ayer no tuvimos el mejor comienzo en la primera práctica libre, pero seguimos adelante y mejoramos cada vez más".

"Luego tienes que en la calificación luego tratar de ir a fondo y arriesgarlo todo. Mi primer sector no fue el ideal, en la primera curva fui un poco cauteloso. Luego supe que estaba detrás y lo di todo. Al final muy feliz haber tomado la pole position".

Para mañana, Max espera principalmente tener un buen comienzo y luego evitar todo el caos. "Tenemos que tener un buen comienzo. Creo que pueden pasar muchas cosas en Mónaco. Un coche de seguridad, lluvia, lo que sea. Solo tenemos que mantenerlo limpio y tranquilo".

