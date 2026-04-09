Noticias de F1 Hoy: Lewis Hamilton comparte el plan maestro de Ferrari mientras la FIA se reúne para conversaciones cruciales sobre 2026

Los últimos titulares mientras el organismo rector de la F1 se reúne para discutir los cambios de 2026

Lewis Hamilton puede haber dejado Mercedes en 2024, pero se está asegurando de seguir de cerca a su antiguo equipo mientras sobresalen bajo las nuevas regulaciones de la F1.

El siete veces campeón ha compartido que él y Ferrari tienen un plan para cerrar la brecha con el equipo de Toto Wolff, ya que más mejoras parecen estar en el horizonte para la Scuderia. ➡️ LEER MÁS

Cómo la FIA puede arreglar la F1 en conversaciones cruciales

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El organismo rector de la F1 se reunirá hoy, jueves 9 de abril, para discutir posibles cambios a las regulaciones de 2026 que hasta ahora han resultado altamente controvertidas.

Después de persistentes quejas de todo el paddock, la FIA, los equipos de F1, los fabricantes de unidades de potencia y las partes interesadas del deporte se reunirán para, con suerte, acordar ajustes a las reglas que se aprobarán antes de la próxima ronda en Miami. Pero, ¿qué es probable que discutan y qué tipo de cambios se deben esperar? Descúbrelo a continuación.

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Los rumores de salida de Max Verstappen se arremolinan mientras la descontenta estrella de la F1 llega a una serie rival

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Parece que Max Verstappen está ansioso por no alejarse del automovilismo por mucho tiempo, con el neerlandés presente en un circuito icónico este fin de semana mientras circulan rumores sobre una posible salida de la F1.

Un parón de cinco semanas nunca había sido tan bienvenido para Verstappen y Red Bull después de otro fin de semana difícil en Suzuka, pero el cuatro veces campeón pronto olvidará sus problemas en la F1 mientras disfruta de un mes asistiendo a series de carreras alternativas.

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La crisis global de combustible desata temores de cancelación de carreras

La crisis global de combustible causada por la guerra de Irán podría seguir afectando a los eventos de automovilismo, ya que han surgido temores de nuevas interrupciones tras la doble cancelación de grandes premios de la F1.

Mientras continúa un parón forzado de cinco semanas en el calendario de 2026 de la F1, se han reportado temores de que una carrera pueda ser cancelada en la antigua pista anfitriona de la F1, el Circuito Internacional PETRONAS Sepang.

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Estrella de Red Bull F1 'bajo presión' mientras personal clave se divide por la crisis de 2026

No es un secreto que el piloto estrella de Red Bull está en desacuerdo sobre si poner fin a su carrera en la F1 debido a su total aversión a las nuevas regulaciones.

Pero el miserable comienzo de Red Bull en la campaña de 2026 podría poner a una figura clave en el punto de mira, ya que circulan rumores de que el director técnico del equipo está bajo presión, y su futuro también estaría en el aire.

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