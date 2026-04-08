El 'ego' de Max Verstappen, culpable de sus arrebatos en la F1

El 'ego' de Max Verstappen ha sido señalado como la razón detrás de las fervientes críticas del campeón de F1 hacia los nuevos coches y regulaciones.

Mientras que algunos se alegran de ver a Verstappen pronunciándose contra los nuevos coches de F1 –con su necesidad de gestión energética que lleva a afirmar que el deporte es 'anti-carreras'–, otros se están cansando de las críticas del neerlandés.

El experto de Sky Sports F1 Martin Brundle envió una seria advertencia a Verstappen en el F1 Show, haciendo referencia a informes de que el campeón estaba 'considerando seriamente la retirada'.

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El hombre de 66 años dijo: "Creo que se está volviendo un poco aburrido con lo que dice. O se va o deja de hablar de ello, porque es lo que es, hay que sacarle el máximo partido."

Ahora, el colega de Brundle en Sky Alemania, Ralf Schumacher, también expresó sentimientos similares y pidió a Verstappen que dejara su 'ego a un lado'.

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Schumacher: La F1 es más grande que nosotros

Hablando en el podcast 'Backstage Pit Lane' de Sky Sports Alemania, el seis veces ganador de carreras también se negó a ver con buenos ojos las entrevistas de Verstappen con los medios y le advirtió que tuviera cuidado.

"Max está frustrado por las nuevas regulaciones, la nueva Fórmula 1. Si ganara ahora, seguiría sin gustarle particularmente, pero sería más fácil para él y escucharíamos menos críticas de su parte", argumentó Schumacher.

"Ahora simplemente tiene que dejar su propio ego a un lado –después de todo, está bien pagado por ello– y jugar en equipo; eso es lo importante ahora mismo.

"Los comentarios de Verstappen no son justos para sus socios, porque en algún momento Red Bull y los demás, naturalmente, empezarán a preguntarse: 'Ha estado diciendo todo el tiempo que no le apetece, sin embargo, aquí está conduciendo por Nordschleife, y ahora quiere correr en Le Mans. ¿Sigue siendo él quien lo da todo para sacar al equipo del apuro?' Max tiene que tener cuidado ahí."

"La Fórmula 1 es más grande que cualquiera de nosotros. Ya sea Bernie Ecclestone o cualquier piloto, para el caso. Si mañana ya no estuvieran, ¿qué pasaría con la Fórmula 1? Vendrían pilotos jóvenes.

"Para decirlo claramente, aunque me daría pena que sucediera porque realmente me gusta, si Max Verstappen se retirara, sería lo mismo. Si ya no quiere conducir en Fórmula 1, entonces tiene que atenerse a su decisión y el equipo puede buscar un nuevo piloto."

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