Crisis global de combustible desata temores de cancelación de carreras

La crisis global de combustible causada por la guerra de Irán podría seguir afectando a los eventos de automovilismo en todo el mundo, a medida que surgen temores de nuevas cancelaciones de carreras.

En febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos, con Irán respondiendo con ataques dirigidos a bases estadounidenses en países cercanos.

Uno de esos países fue Bahréin, lo que llevó a Pirelli a cancelar una prueba de neumáticos para lluvia programada para el último fin de semana de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, que también iba a albergar la cuarta ronda del campeonato de F1 2026 entre el 10 y el 12 de abril.

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Pero la F1 se encuentra actualmente en la primera semana de un parón forzado de cinco semanas en el calendario, después de que la FOM y la FIA tomaran la decisión de cancelar los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita de abril debido al conflicto en curso en Oriente Medio, sin que se organizaran carreras de reemplazo para las dos rondas canceladas.

Mientras la F1 y la FIA aprovechan su tiempo fuera de la pista para intentar solucionar las polémicas nuevas regulaciones de chasis y unidad de potencia, las series de automovilismo de todo el mundo están experimentando contratiempos gracias a la creciente escasez de combustible causada por la guerra.

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Sepang 300km 'a punto de ser cancelado'

Un informe reciente de Sportscar365 ha revelado que la carrera Sepang 300km, que estaba programada para celebrarse en Malasia entre el 19 y el 21 de junio, ahora corre el riesgo de ser cancelada.

El campeonato japonés de coches deportivos aún no ha comenzado este año, con la ronda inaugural programada para este fin de semana en Okayama, seguida por las 2026 Fuji GT 3 Hours el 3 y 4 de mayo.

La tercera ronda del campeonato debía tener lugar en Malasia, en el antiguo circuito anfitrión de F1, el Circuito Internacional PETRONAS Sepang, que regresó con éxito al calendario de SuperGT el año pasado.

Pero la publicación mencionada ha informado ahora que el evento podría estar en riesgo debido a la crisis de combustible en curso, declarando: "Se entiende que los equipos fueron informados la semana pasada de que el evento no se llevará a cabo, ya que el gobierno, que fue un importante patrocinador de la carrera del año pasado a través de su iniciativa Visit Malaysia, ha solicitado que los eventos a gran escala que no son de importancia nacional se reduzcan en medio de preocupaciones por posibles escaseces de combustible."

Aún no se ha hecho un anuncio oficial sobre la cancelación, pero con el inicio de la temporada acercándose, se espera una confirmación sobre si el Sepang 300km de este año se llevará a cabo o no.

Un portavoz de GTA se negó a comentar cuando fue contactado por Sportscar365 y el socio gerente del promotor del evento HARO Sports & Entertainment, Fahrizal Hasan, no respondió a la solicitud de comentarios de la publicación.

¿Podrían cancelarse más carreras de F1 en 2026?

Si bien sería prematuro anticipar la respuesta a esta pregunta en esta etapa de la temporada, la F1 y la FOM mantienen que siempre están monitoreando los asuntos globales.

La serie WEC, gobernada por la FIA, ya pospuso su carrera inaugural de la temporada, los 1812 km de Qatar, que estaba programada del 26 al 28 de marzo, sin que se haya anunciado oficialmente una fecha posterior.

El calendario de F1 no tiene previsto regresar a Qatar hasta noviembre, la penúltima ronda de la temporada 2026.

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