Los problemas de Aston Martin en la F1 2026 podrían deberse a algo más que solo sus unidades de potencia Honda.

El equipo con sede en Silverstone ha tenido un comienzo de año desastroso, con el bicampeón mundial Fernando Alonso habiendo podido terminar solo un Gran Premio hasta ahora, mientras que Lance Stroll no ha logrado finalizar ninguno de los tres Grandes Premios de 2026.

Aston Martin está luchando con problemas de fiabilidad y potencia de sus unidades de potencia Honda, e incluso cuando han podido completar una sesión, han estado en la parte inferior de las pantallas de tiempos.

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En Japón, la última vez, ambos coches fueron incluso superados en clasificación por el flamante equipo Cadillac, que ha entrado en el deporte este año y ha tenido que armar un equipo y un concepto de coche en muy poco tiempo.

Todos estos problemas de rendimiento se dan a pesar de que Aston Martin ha incorporado recientemente al legendario diseñador de coches Adrian Newey, un hombre cuyos diseños han conseguido 26 campeonatos mundiales a lo largo de su ilustre carrera.

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El chasis de Aston Martin comparado con Alpine y Haas

Ahora, un informante de la F1 ha sugerido que, aunque la mayoría de los problemas de Aston Martin se deben a su unidad de potencia, el diseño del chasis que Newey ha ideado para 2026 también está lleno de problemas.

El experto de BBC Sport Andrew Benson ha afirmado que, incluso si el AMR26 tuviera un motor Mercedes, probablemente estaría compitiendo con equipos como Alpine y Haas por las posiciones de puntos más bajas.

Benson ha afirmado que esa información le ha sido proporcionada por una 'figura muy importante y bien informada', y ha revelado que el diseño del AMR26 tiene sobrepeso y presenta dificultades en las curvas de alta velocidad.

La apuesta de 150 millones de libras de Aston Martin por Newey

Dado que Aston Martin supuestamente está pagando a Newey alrededor de 30 millones de libras al año en un contrato de cinco años, el propietario del equipo, Lawrence Stroll, no estará contento al escuchar que el diseño del coche del británico se compara con un Alpine, sin que esto suponga una falta de respeto al equipo con sede en Enstone.

Alpine ha sido un equipo de mitad de parrilla desde que asumió el nombre de Renault en el deporte en 2021, y Aston Martin es un equipo que espera ser un contendiente al campeonato en los próximos años.

Incluso había esperanzas de que pudieran luchar por el campeonato este año, con la llegada de Newey, Honda y cambios regulatorios importantes en el deporte.

Pero parece que Aston Martin está destinado, en el mejor de los casos, a un desafío con los equipos de mitad de parrilla en el deporte por los puntos en los fines de semana de carrera más adelante en la temporada, una vez que hayan resuelto su multitud de problemas.

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