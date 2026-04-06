Max Verstappen SÍ correrá este fin de semana tras la doble cancelación de la F1
Max Verstappen SÍ correrá este fin de semana tras la doble cancelación de la F1
No habrá F1 este fin de semana
Max Verstappen está aprovechando las cancelaciones de carreras de F1 para participar en otro evento y celebrar un hito importante.
Debido al conflicto en curso en Oriente Medio, la F1 no correrá en Bahréin ni Arabia Saudita en abril, con la cancelación de la cuarta y quinta ronda. Ambas estaban programadas para los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril respectivamente, pero ahora el próximo fin de semana de carrera será en Miami, que tendrá lugar del viernes 1 al domingo 3 de mayo, ambos inclusive.
Esto significa que hay un parón de cinco semanas entre los Grandes Premios de Japón y Miami, pero eso no implica que el tetracampeón Max Verstappen no vaya a estar en acción.
Se anunció en redes sociales que este fin de semana, el domingo 12 de abril, Verstappen Sim Racing (anteriormente conocido como Team Redline) organizará una carrera de celebración en iRacing en Nürburgring, el día en que inicialmente se suponía que competiría en el Gran Premio de Bahréin de 2026.
Recientemente, el equipo alcanzó el hito de 500.000 seguidores en Twitch y, al no haber GP de Bahréin este fin de semana, Verstappen ahora tiene libertad para participar en la carrera de simulación para celebrar.
La carrera comienza a las 18:00 CEST (17:00 BST) y se puede ver aquí: twitch.tv/verstappensimracing.
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¿Cuándo competirá Max Verstappen en Nürburgring?
Una carrera de simulación en Nürburgring no es el único evento en el calendario de Verstappen, ya que el holandés volverá a la maquinaria GT para las clasificatorias de las 24h de Nürburgring de la ADAC el sábado 18 y el domingo 19 de abril.
Las clasificatorias chocaban con el GP de Arabia Saudita y anteriormente impedían que Verstappen compitiera, pero desde la cancelación, Verstappen utilizará cada evento disponible para prepararse para su próximo debut en las 24 horas.
Verstappen participará entonces en las icónicas 24 Horas de Nürburgring, que tendrán lugar del 14 al 17 de mayo. Volverá a competir en el Mercedes AMG-GT3 con el equipo Winward Racing, reuniéndose con Dani Juncadella y Jules Gounon – con quienes ganó la NLS2 en marzo antes de que el equipo fuera descalificado – y también estará acompañado por Lucas Auer en el coche número 3.
Verstappen no es el único piloto de F1 que se subirá a la maquinaria GT durante el parón de primavera, ya que la estrella de Aston Martin, Lance Stroll, hará su propio debut en Paul Ricard.
Stroll participará en la primera ronda del GT World Challenge Europe de 2026, que tendrá lugar cuando se habría celebrado el GP de Bahréin, del 11 al 12 de abril (el mismo fin de semana que la carrera de simulación de Verstappen).
El canadiense se pondrá al volante de un Aston Martin Vantage GT3 y compartirá el coche de Comtoyou Racing con Roberto Merhi y Mari Boya.
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