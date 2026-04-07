Comienza la demolición en el querido circuito de F1 mientras inicia una reconstrucción de £210 millones

Finalmente, algo golpea un muro en Albert Park que no es el McLaren de Oscar Piastri.

El icónico circuito australiano de F1 recibirá una renovación durante el próximo año o dos, y parte de eso implica demoler muchas de las antiguas instalaciones.

Imágenes tomadas en Melbourne muestran que los trabajos de demolición están muy avanzados, con grandes áreas de las instalaciones de boxes niveladas antes de una reconstrucción que se espera que supere los £200 millones cuando esté terminada.

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Los equipos llegarán a una mezcla de instalaciones permanentes y temporales cuando se dirijan a Australia para comenzar la temporada 2027, y no se espera que las renovaciones estén listas para la carrera hasta el año siguiente.

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El circuito australiano de F1 se prepara para una costosa renovación

El Ministro de Turismo, Deporte y Grandes Eventos, Steve Dimopoulos, dijo el mes pasado: “El nuevo Centro Deportivo Cubierto de Melbourne ofrecerá a la comunidad de Albert Park un hogar más grande y mejor para el deporte local, al tiempo que proporcionará instalaciones de carrera modernas para el Gran Premio de Australia.

“Estamos invirtiendo en el futuro del Gran Premio de Australia para que Melbourne pueda seguir albergando este evento de clase mundial y mostrando Victoria a millones en todo el mundo.”

Albert Park ha sido sede del Gran Premio de Australia desde 1996, cuando tomó el relevo de Adelaida. Eso precipitó un cambio importante en el calendario, pasando la carrera del último lugar de la temporada (como en los 11 años en Adelaida) al primero, como en 23 de las 28 carreras en Melbourne.

Mientras que varios circuitos luchan por su lugar en el calendario en este momento, no existe tal preocupación para los encargados de Albert Park, con un contrato asegurado hasta 2037.

Ese tipo de estabilidad les ha permitido la seguridad para aprobar el costoso proyecto de renovación, aunque la esperanza es que el Centro Deportivo Cubierto sea viable para eventos no relacionados con la F1 durante todo el año.

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