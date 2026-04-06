Adrian Newey rechazó a un piloto estrella de F1 porque 'es demasiado grande'

El tamaño importa, y mucho, para el genio del diseño Newey

Adrian Newey podría ser el perfeccionista definitivo de la F1, buscando siempre cada pequeña ventaja posible con el único objetivo de hacer que su último coche vaya más rápido.

El genio del diseño de 67 años es el más destacado del deporte, habiendo sido el cerebro detrás de un ganador tras otro durante una carrera brillante.

El director del equipo Aston Martin ha proporcionado los elementos clave para 14 títulos mundiales de pilotos y 12 títulos de constructores, una racha de éxitos realmente increíble.

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Ese éxito se basa en la mentalidad fundamental de Newey, una visión única y enfocada en cómo diseñar un coche que pueda ir aún más rápido. A expensas de cualquier cosa que se interponga en su camino, incluido el piloto.

Newey es bien conocido por tener la visión de ir donde ningún diseñador ha ido antes, con la voluntad de mover las cosas para adaptarse a su objetivo más amplio de pura velocidad.

Mientras que algunos equipos pueden tener en cuenta a su piloto estrella al diseñar un coche - ¿no debería adaptarse a sus necesidades? - para Newey, tener que pensar de esa manera es casi un inconveniente. No permite que se interponga en su camino.

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Newey sobre Hulkenberg: 'Es demasiado grande'

Damon Hill reveló esta faceta clave de Newey durante el último episodio del podcast ‘The Undercut’ - una discusión fascinante que aborda muchas áreas. Una de ellas es la relación de Newey con los pilotos. Él no adapta el coche a ellos, sino que adapta al piloto al coche.

En los últimos tiempos, el piloto de Audi Nico Hulkenberg, de 38 años, ha sido vinculado con un posible traslado a Red Bull, especialmente durante los años de gloria de Newey en Milton Keynes. El acuerdo estuvo a punto de concretarse en 2021, antes de que el mexicano Sergio Pérez finalmente recibiera el visto bueno. Ahora, quizás, tenemos una pista sólida de por qué.

Hill comentó: “Si pudiera diseñar pilotos, lo haría. Recuerdo una vez que habló de [Nico] Hulkenberg, le pregunté ‘¿qué piensas de Hulkenberg?’ y me dijo ‘es bastante bueno, el problema es que es demasiado grande de cintura para arriba'.

“En otras palabras, estaba teniendo en cuenta el efecto de la constitución física del piloto en el chasis, considerándolo lo suficientemente negativo como para contrarrestar cualquier beneficio que aportara como piloto. Así que, lo siento Nico, no había nada que pudieras hacer al respecto.

“Realmente era así de importante para él [Newey], cada pequeño detalle está calculado y cualquier peso extra por encima de la línea central del coche no es bueno.”

2026, una lucha hasta ahora para Newey y Aston Martin

La temporada 2026 de Newey hasta ahora no ha estado a la altura de su ilustre reputación, con Aston Martin pasando por grandes dificultades. La unidad de potencia Honda vibrante del equipo ha hecho que los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll apenas puedan terminar una carrera.

Sin embargo, hay señales de que las cosas podrían cambiar pronto, con el chasis de Newey en la mitad superior de la parrilla, según el propio gran hombre. Y Honda afirma que esas vibraciones podrían ser cosa del pasado tan pronto como en el próximo Gran Premio de Miami el 3 de mayo.

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