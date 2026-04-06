Max Verstappen discrepa con Red Bull mientras el equipo lucha contra la crisis de la F1

Max Verstappen no está nada contento con el nuevo paquete que Red Bull Racing implementó en el RB22 y la crisis en Milton Keynes aún no ha terminado.

El frustrado tetracampeón del mundo tuvo problemas con el equilibrio del coche durante el reciente Gran Premio de Japón, insistiendo en que el equipo tiene mucho trabajo por delante. Sus comentarios contrastan marcadamente con el optimismo inicial expresado por el equipo y Laurent Mekies.

Antes de ese miserable fin de semana en Suzuka, Red Bull había emprendido una gran renovación en un intento por reconectar con los líderes. El equipo ajustó la entrada del pontón para aumentar la presión y renovó el chasis junto con un suelo completamente nuevo, diseñado para mejorar el flujo de aire y generar carga aerodinámica adicional. También equiparon el coche con una nueva cubierta de motor.

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A pesar de esos cambios, el fin de semana no se desarrolló como estaba previsto, ya que Verstappen no logró pasar a la Q3, se vio retenido detrás de Pierre Gasly durante la carrera y finalmente terminó octavo con una brecha de 32 segundos con el ganador de la carrera, Kimi Antonelli.

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Verstappen sobre las actualizaciones de Red Bull

Verstappen admitió que las actualizaciones no ofrecieron los beneficios esperados en Suzuka, diciendo a Pit Debrief: “Necesitamos entender mejor este nuevo paquete porque no estoy convencido de que estuviera funcionando como debería. Experimenté problemas significativos de estabilidad”.

En las próximas semanas, el equipo de Milton Keynes se centrará en el análisis de datos antes del Gran Premio de Miami. “A partir de ahí, tenemos que seguir perfeccionando y trabajando para lograr un mejor equilibrio. También necesitamos obtener una visión más clara de la gestión del motor y la batería para fortalecer cada parte de nuestro rendimiento”, añadió Verstappen.

La potencia no es el problema

A pesar de los resultados decepcionantes y de su actual noveno puesto en el Campeonato Mundial de Pilotos, Verstappen subrayó que la nueva unidad de potencia Red Bull Ford no es el problema principal. Su crítica se centra en cambio en la configuración mecánica y aerodinámica del RB22.

“Creo que nuestro sistema de recuperación de energía funciona bien. Claro, podríamos mejorar la correlación y la calibración, pero la potencia no es nuestra mayor debilidad, incluso si no somos tan dominantes como Mercedes en esa área”.

Cláusulas de salida, el tiempo corre

Hay, por supuesto, una razón enorme por la que la velocidad es esencial, ya que Verstappen supuestamente tiene una cláusula de salida en su contrato actual.

Esos informes sugieren que esa cláusula permitiría a Max marcharse en 2027 si no está entre los dos primeros en la clasificación de pilotos para cuando llegue el parón de verano de 2026.

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