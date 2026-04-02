Max Verstappen hace un nuevo anuncio sobre Nürburgring tras frustraciones en la F1
Max Verstappen hace un nuevo anuncio sobre Nürburgring tras frustraciones en la F1
Max Verstappen ha puesto su mira en la carrera de 24 horas de Nürburgring
Max Verstappen regresará al icónico Nordschleife a finales de abril.
El piloto de Red Bull confirmó su participación en las clasificatorias de las 24h de Nürburgring de la ADAC los días 18 y 19 de abril de 2026, donde compartirá coche con el austriaco Lucas Auer, actualmente piloto oficial de fábrica de Mercedes-AMG.
El fin de semana de carreras alemán se desarrollará entre el 17 y el 19 de abril, con dos carreras distintas de cuatro horas el sábado por la tarde y el domingo.
El anuncio llega tras un inicio de temporada frustrante para Verstappen, que solo suma 12 puntos después de tres carreras, con su equipo Red Bull muy lejos del ritmo de los líderes Mercedes.
Estos eventos cuentan como la cuarta y quinta ronda de la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS).
Verstappen y Auer afrontarán el desafío en un Mercedes-AMG GT3 EVO con el número 3, y la inscripción de Verstappen Racing recibirá apoyo operativo de Winward Racing.
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Ensayo general
Las carreras de clasificación sirven como un ensayo general crucial para el evento principal: las 24 Horas de Nürburgring, programadas del 14 al 17 de mayo. El 9 de marzo, se anunció oficialmente que Verstappen haría su debut en esta legendaria carrera de resistencia.
La estrella holandesa combinará este intenso programa GT3 con sus tareas habituales de F1 para Red Bull.
Junto a él y Auer estarán Dani Juncadella y Jules Gounon, quienes completan una impresionante alineación para el clásico de resistencia en mayo.
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