Se avecinan mejoras para Ferrari de cara al Gran Premio de Miami de F1, y la escudería probará estas novedades en el circuito de Monza, según informes de los medios italianos.

La escudería de Maranello ha sido consistentemente el segundo equipo más rápido de la parrilla en lo que va de 2026, por detrás del dominante equipo Mercedes, pero ha logrado subir al podio en los tres grandes premios disputados hasta ahora.

Sin embargo, el reciente Gran Premio de Japón vio un resurgimiento de otro equipo con motor Mercedes, McLaren, con Oscar Piastri terminando segundo para conseguir sus primeros puntos de la temporada, y el campeón del mundo de 2025, Lando Norris, en quinto lugar, por delante de Lewis Hamilton de Ferrari.

Hamilton ha advertido que Ferrari corre el riesgo de retroceder en 2026 a menos que encuentren una manera de hacer que su unidad de potencia sea más competitiva en comparación con las unidades de potencia de Mercedes, que impulsan a Mercedes, McLaren, Alpine y Williams en 2026.

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Se ha revelado que Ferrari presentará mejoras en el GP de Miami, que incluirán un software profundamente revisado y mejorado para la gestión de la carga eléctrica, lo que debería ayudar a los pilotos a limitar los efectos del 'super clipping' en las rectas.

Dado que el período ADUO (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora) no llegará hasta el final del fin de semana del GP de Mónaco, los cambios que Ferrari puede hacer en su unidad de potencia son limitados, pero Gazzetta informa que este es un movimiento significativo para la escudería de Maranello.

La publicación mencionada también ha declarado que Ferrari probará el nuevo software en el circuito de Monza en un día de filmación el 21 de abril. Esto se debe a que la sede del GP de Italia es particularmente exigente en términos de recuperación de energía, por lo que la pista representa una buena prueba para el nuevo software.

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¿Puede Ferrari alcanzar a Mercedes en 2026?

Estas mejoras, y los posibles cambios que se realizarán como parte del período ADUO en junio, son parte del plan de Ferrari para intentar alcanzar al equipo Mercedes en 2026.

Aunque una batalla por el campeonato parece difícil, la escudería de Maranello quiere estar en la lucha por las victorias en cada circuito y busca evitar una segunda temporada consecutiva sin victorias en grandes premios.

Mercedes tendrá que modificar sus unidades de potencia a partir del GP de Mónaco para eliminar un truco de relación de compresión geométrica ahora prohibido, y se cree que esto equivale a unos 0,3 segundos por vuelta.

La escudería de Brackley tiene una cómoda ventaja de 45 puntos en la cima del campeonato de constructores, pero eso no es inexpugnable si Ferrari logra organizarse y realizar mejoras significativas en su unidad de potencia y en el SF-26.

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