Un periodista neerlandés de F1 está preocupado por la mentalidad de la estrella de Red Bull

El decepcionante inicio de temporada de Max Verstappen ha afectado visiblemente al cuatro veces campeón del mundo, llevándolo a nuevos mínimos según un allegado neerlandés de la F1.

Mientras que el piloto de Red Bull Racing era conocido por su crítica abierta, su octavo puesto en el Gran Premio de Japón parece haberlo dejado más resignado. Ahora, Erik van Haren advierte que este cambio de actitud podría significar problemas para el futuro del as neerlandés en el deporte.

Red Bull, que se ha asociado con Ford esta temporada, ha encontrado dificultades tempranas. Después de solo tres carreras, Verstappen sigue esperando un podio en el campeonato de 2026, situándose en noveno lugar con solo 12 puntos.

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En su análisis de la carrera de Suzuka, Van Haren notó un cambio drástico en la actitud del campeón. “Admitió varias veces que ha superado su frustración inicial; es casi como si hubiera aceptado la situación”, dijo el periodista de De Telegraaf.

Van Haren describió esto como una señal preocupante para un atleta de su talla. “Es uno de los peores estados en los que puedes ver a un competidor de élite, tanto dentro como fuera de la pista. Casi nunca lo había visto así”, explicó.

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¿Por qué está enfadado Verstappen?

Las frustraciones de Verstappen van más allá del rendimiento del coche. Su descontento se centra en gran medida en las nuevas regulaciones técnicas, que ahora exigen un equilibrio igual entre la potencia de combustión y la energía eléctrica.

Verstappen calificó recientemente estas reglas como “antideportivas” debido a su enfoque extremo en la gestión de energía.

Su padre, Jos Verstappen, también ha expresado su preocupación de que los cambios actuales en el deporte puedan estar mermando la motivación de su hijo.

Durante el fin de semana japonés, Max admitió que está reconsiderando seriamente su futuro en la Fórmula 1. “Tengo mucho que resolver en los próximos meses”, comentó, un sentimiento que Van Haren afirmó no haber escuchado nunca antes.

Verstappen ya no disfruta de la F1

La actual generación de coches parece estar quitándole a Verstappen el disfrute de los fines de semana de carrera. Van Haren observa que el actual campeón del mundo ahora encuentra poca satisfacción en su trabajo en la pista.

“Está claramente molesto, no solo con el coche, sino también con las regulaciones y cómo se siente correr en la Fórmula 1 actual. Ha perdido la alegría que una vez definió su enfoque”, explicó Van Haren.

El reportero añadió que Verstappen parece estar simplemente contando los días hasta que pueda volar a casa. Si decidiera permanecer en la Fórmula 1 pero buscar una atmósfera diferente a la que Red Bull ofrece actualmente, bien podría explorar opciones con otro equipo en los próximos meses.

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