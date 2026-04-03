Martin Brundle ha instado a Max Verstappen a cambiar sus tácticas para intentar influir en la dirección de la Fórmula 1.

La temporada de Verstappen ha sido un torbellino fuera de la pista y un desastre en ella hasta ahora, con solo 12 puntos en tres grandes premios, lo que ha llevado al cuatro veces campeón del mundo a amenazar con abandonar el deporte.

El neerlandés no está contento con las nuevas reglas y regulaciones de la F1 que dependen en gran medida de las baterías y de tener que cargarlas reduciendo la velocidad. Este problema se agrava para Verstappen dado que su Red Bull está muy lejos del ritmo y ni siquiera cerca de brindarle la oportunidad de volver a subir al podio, y mucho menos de ganar el campeonato del mundo.

Con una serie de comentarios que han atacado constantemente las nuevas regulaciones y hablando de otros proyectos fuera de la F1, el futuro de Verstappen en el deporte es uno de los principales temas de conversación de cara al parón forzado de la F1 tras las cancelaciones de los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudita.

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Sin embargo, el experto de Sky Sports y la icónica estrella de la F1, Brundle, cree que Verstappen no está manejando sus quejas de la mejor manera posible, y quizás pueda aprender de un siete veces campeón del mundo en el deporte sobre cómo solucionar cualquier problema.

¿A la manera de Michael Schumacher?

Brundle simpatizó con los argumentos de Verstappen en el F1 Show y dijo: "¿Creo que simplemente se alejará de la F1? No, no lo creo, siempre que pueda conseguir un coche que le satisfaga. Sus puntos están hechos brutalmente, pero en realidad bien hechos, en el sentido de que esto está mal en este momento.

"Pero lo que un Schumacher, o quien sea, habría hecho es cerrar la puerta, golpear el escritorio, metafóricamente, agarrar a las personas adecuadas por el cuello, salir y decir con una sonrisa: 'todo está bien'. Y luego, si no lo solucionan, lo cual esperamos para Miami, entonces, entonces empiezas a ir a los medios."

Brundle, sin embargo, no estaba completamente del lado de Verstappen, afirmando que sus constantes quejas se han vuelto aburridas y que si fuera a dejar la F1, debería hacerlo o simplemente dejar de quejarse.

La ex estrella de McLaren y Jordan añadió: "Max es muy poco filtrado, ¿verdad? Siempre lo ha sido, y ha hablado mucho durante mucho tiempo sobre 'no estoy en esto a largo plazo, no voy a estar por aquí en mis 40' o lo que sea.

"Y Max diría 'se está volviendo un poco aburrido'. Ahora, creo que se está volviendo un poco aburrido con lo que está diciendo.

"O te vas o dejas de hablar de ello, porque es lo que es y tienes que sacarle el máximo partido. Extrañaría enormemente su talento, su velocidad generacional y su control del coche es algo que muy pocas personas en la historia del automovilismo han tenido. Es bastante extraordinario."

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