Mercedes señala porqué Russell PERDIÓ contra Antonelli en el GP de Japón

Andrew Shovlin ofreció una explicación detallada sobre la inesperada caída de George Russell en el Gran Premio de Japón que ganó Andrea Kimi Antonelli.

El piloto británico parecía encaminarse hacia un resultado positivo, pero un pit stop desafortunado y un error de software en su Mercedes acabaron por frustrar sus posibilidades. Al final, Russell solo pudo asegurarse el cuarto puesto en el circuito de Suzuka.

Mientras Russell lidiaba con problemas técnicos, su compañero Kimi Antonelli vivió una tarde espectacular. El joven de diecinueve años dominó la carrera desde la pole position, arrebatándole el liderazgo en el campeonato mundial.

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Además, Mercedes se coloca a la cabeza del campeonato de constructores con 135 puntos, aunque en Japón la escudería se topó con las limitaciones impuestas por las nuevas normativas.

Sincronización desafortunada del Safety Car

Los problemas para Russell surgieron durante la fase de neutralización de la carrera. En la vuelta 22, Ollie Bearman sufrió un grave accidente en la curva Spoon, lo que obligó a la salida del safety car. Russell había hecho su pit stop programado una vuelta antes, lo que, según Shovlin, marcó el punto de inflexión.

"La buena fortuna de Kimi coincidió con la mala suerte de George. Si hubiéramos hecho parar a George una vuelta después, habría mantenido la ventaja en la reanudación", explicó el directivo de ingeniería de pista. Mientras tanto, Antonelli supo capitalizar la situación y tomar la delantera.

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Un fallo de software le costó el podio

Tras la reanudación, la situación se complicó aún más para Russell, quien retrocedió a la tercera posición y, posteriormente, perdió una plaza frente a Lewis Hamilton debido a que la batería no rindió lo suficiente. Poco después, un curioso fallo en el software agravó la situación. Bajo las nuevas regulaciones, donde la fuente de potencia depende en parte de la energía eléctrica, un "superclip" provocó grandes inconvenientes.

"Se presentó un frustrante problema: un error en el código, activado al pulsar simultáneamente un botón y realizar un cambio de marcha, hizo que la unidad de potencia entrara en un estado de superclip y cargara la batería, lo que permitió a Charles adelantarlo", señaló Shovlin. Finalmente, Charles Leclerc aseguró, junto a Antonelli y Oscar Piastri, la última plaza del podio.

La competencia se acerca

Aunque Russell logró remontar para cerrar en cuarto puesto, Mercedes evalúa la carrera con sentimientos encontrados. El jefe del equipo, Toto Wolff, ya había manifestado críticas sobre los problemas de software en el coche. Shovlin coincide, reconociendo que la escudería alemana tiene mucho trabajo por delante.

"Está claro que, en las próximas semanas, necesitaremos trabajar y entender numerosos aspectos. Hemos iniciado la temporada de forma excelente, pero nuestros rivales se están acercando", advirtió. "Afortunadamente, conocemos las áreas en las que debemos mejorar y aprovecharemos al máximo el parón en el calendario para reforzar esos puntos débiles".

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