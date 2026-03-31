¡CONTUNDENTE! Hamilton se NIEGA a aconsejar a Antonelli

Lewis Hamilton encuentra paralelismos evidentes entre su tormentoso debut en la Fórmula 1 y la situación actual de Andrea Kimi Antonelli en Mercedes.

El joven italiano hizo historia al convertirse, a los diecinueve años, en el líder de campeonato más joven de la categoría.

Hamilton, que actualmente defiende a Ferrari, sigue de cerca los éxitos de su exequipo. Tras la clasificación, le preguntaron qué consejo le daría al joven para competir contra su compañero George Russell.

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El desempeño de Antonelli es realmente sorprendente, sobre todo por haber superado a un piloto tan experimentado como Russell. Mientras este último registró la segunda mejor marca, Antonelli se llevó la codiciada pole position.

La dominancia de Mercedes en esta nueva etapa recuerda la época en que Hamilton cosechaba grandes triunfos con las iconoclastas flechas plateadas.

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Comparación con 2007

Hamilton rememora su propio inicio en McLaren, cuando como novato se enfrentó a un equipo ya consolidado. "No estoy seguro, son escenarios distintos, pero quizás haya algunos paralelismos. En ese entonces, me encontraba frente a un bicampeón que ya tenía años de experiencia", recuerda el británico sus primeros años.

En aquella época, protagonizó una reñida lucha interna contra Fernando Alonso, donde ambos terminaron empatados en puntos en el campeonato.

Sin necesidad de consejos

A pesar de la gran presión en un equipo de élite como Mercedes, Hamilton considera que Antonelli no precisa de sus consejos para superar a Russell. "No creo que necesite ninguna recomendación; acaba de lograr la pole position. No hay nada que pueda añadirle", afirma el siete veces campeón del mundo.

Hamilton se muestra impresionado por la velocidad que el joven italiano demostró, a pesar de la superioridad técnica que ostenta Mercedes en la clasificación. "Tiene la sabiduría necesaria y lo importante es disfrutar el momento: mantén la calma, sigue empujando y no te rindas. Estoy seguro de que va a hacerlo de maravilla", concluye de forma alentadora.

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