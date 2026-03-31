Antonelli, Ferrari y el PEOR error que se podría cometer para Italia en la F1
Antonelli, Ferrari y el PEOR error que se podría cometer para Italia en la F1
Kimi Antonelli no está pilotando para su equipo de origen.
El antiguo jefe de Ferrari, Luca di Montezemolo, ha manifestado que le encantaría ver a Kimi Antonelli al volante de un Ferrari, aunque teme que la experiencia pueda “arruinarlo”.
El italiano es una figura emblemática en la historia de la legendaria escudería, sobre todo durante la época moderna, cuando regresó como presidente de Ferrari a inicios de los años 90. Con su liderazgo, la marca trajo a Italia a Michael Schumacher y una serie de campeonatos que el país no veía desde principios de los 80.
En una entrevista para Corriere dello Sport, Di Montezemolo habló sobre los recientes acontecimientos en la Fórmula 1 y confesó que la victoria de Antonelli lo emocionó. Sin embargo, añadió que le resultó algo incómodo verlo competir con un Mercedes.
El exjefe de Ferrari explicó que acelerar a un adolescente a la "trituradora de Ferrari" probablemente habría sido perjudicial para Antonelli. Recordó que el equipo decidió darle unos años de experiencia en Sauber antes de ascenderlo, una decisión similar a la que tomaron con Felipe en su momento.
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Di Montezemolo: Ver a Antonelli en un Mercedes fue algo incómodo
"Su triunfo me conmovió", afirmó el hombre de 78 años refiriéndose al joven piloto. "Tiene 19 años y está en constante evolución. A pesar de los tropiezos iniciales, no se dio por vencido; tomó la delantera y lideró sin titubear, arriesgándose únicamente en el tramo final.
"Mostró una madurez y una calma poco comunes en un italiano, y sobre todo insólitas para alguien de su edad. Tiene los pies bien puestos en la tierra y espero que siga así; posee un potencial enorme. No obstante, debo confesar que me resultó algo molesto verlo en un Mercedes."
Di Montezemolo continuó analizando el cambio en la formación de jóvenes pilotos. "La situación hoy en día difiere de la de antes: ya no se evalúan exclusivamente los resultados en karts, sino también el rendimiento en simuladores, que se han vuelto parte crucial del entrenamiento.
"Es más sencillo identificar a talentos muy jóvenes. Recuerdo que, en su momento, el único que me impresionó fue Verstappen; a los 12 años, destacaba entre todos, aunque claro, siempre estuvo bien respaldado. Incluso llegué a comentarlo con Helmut Marko.
"Sin embargo, incorporar a alguien como Antonelli directamente en Ferrari habría significado exponerlo a una presión desmedida. Por eso, decidimos llevar a Massa a Sauber para que ganara experiencia."
Concluyó señalando: "Sí, en Ferrari él habría estado sometido a una presión enorme. Rememoro la época de Lauda y Regazzoni, cuando se decía que a Niki le estábamos dando el mejor coche, y eso no era cierto."
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