Russell se encuentra en SERIOS PROBLEMAS en Mercedes por culpa de Antonelli
Russell se encuentra en SERIOS PROBLEMAS en Mercedes por culpa de Antonelli
Kimi Antonelli se consagró el pasado domingo al ganar el Gran Premio de Japón, convirtiéndose así en el piloto más joven en liderar el campeonato mundial de Fórmula 1.
Con tan solo 19 años y al volante de Mercedes, su ascenso meteórico añade una nueva dinámica en el equipo, lo que pone en entredicho la posición de su experimentado compañero, George Russell.
Aunque solo está en su segundo año en la élite, Antonelli ya demuestra una curva de aprendizaje impresionante. Tras recuperarse rápidamente de un fuerte accidente en Melbourne –y enfrentar molestias en la mano durante el fin de semana de Suzuka–, su confianza ha aumentado notablemente.
«Sabíamos que tras China recibiría un gran impulso», enfatizó Robert Doornbos respecto a su victoria anterior. En Japón, su sólida clasificación se tradujo en triunfo, mientras que Russell, que finalizó cuarto, deberá mantenerse especialmente alerta.
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El mercado de pilotos
Las actuaciones de Antonelli plantean interrogantes sobre el futuro a largo plazo, especialmente en lo referente al mercado de pilotos. Un espectador se cuestionó si Mercedes debería darle prioridad al joven italiano en detrimento de Russell en caso de que este conquiste el campeonato.
El analista de Ziggo Sport no dudó en señalar que, ante la posibilidad de incorporar a Max Verstappen –actualmente en Red Bull Racing con contrato hasta 2028–, es casi seguro que se produzca una reestructuración en el equipo, y Russell podría verse obligado a buscar nuevas oportunidades.
El futuro en Aston Martin
Si Russell llegara a dejar el escuadrón, Aston Martin se perfila como el destino natural. El año pasado ya circulaban persistentes rumores sobre el interés de este equipo en el piloto británico, quienes habrían considerado ofrecerle una propuesta muy atractiva para liderar su proyecto a futuro.
Aunque Russell ha tenido una carrera notable en la F1, Doornbos lo valora por debajo de Verstappen y Antonelli. «Cualquier responsable elegiría a un cuádruple campeón mundial en lugar de George», concluyó. Además, el analista resaltó que a Russell le falta esa chispa especial que ya se percibe en el incipiente talento de Antonelli.
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