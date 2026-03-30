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Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage

¡Con razón Alpine está así! El viaje SECRETO del jefe de Colapinto enfurece a los aficionados

Briatore and Colapinto in deep conversation in the Alpine garage — Foto: © IMAGO

¡Con razón Alpine está así! El viaje SECRETO del jefe de Colapinto enfurece a los aficionados

Flavio Briatore ha encendido las redes sociales tras su sorprendente visita al Disney Resort.

El asesor ejecutivo de Alpine apareció ayer en un vídeo promocional de Disney Parks, y su colaboración con el universo familiar de Disney no ha pasado desapercibida para los seguidores de la Fórmula 1, quienes se muestran reacios a vincular al polémico italiano con la magia de Disney.

El vídeo muestra a Briatore disfrutando de la experiencia “Fuel the Magic” en Shanghai. Este evento tuvo lugar poco después del Gran Premio de China, en el que el italiano estuvo presente de forma destacada en el paddock.

Aunque Disney intentaba crear un ambiente mágico en torno a la F1, la participación del exdirector de Renault ha generado críticas intensas sobre su integridad.

Fans arremeten contra el “arreglador de partidos” Briatore

En los comentarios de Instagram han llegado numerosas críticas. Muchos usuarios no pueden comprender cómo una marca tan icónica como Disney se asocia con una figura tan controversial.

“Flavio es la última persona que esperaba ver en Disney”, opinó un aficionado. Otros, haciendo paralelos con villanos de película, se preguntaron: “¿Acaso será el antagonista principal en la próxima producción de Disney?”.

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Epstein-files

La polémica de Briatore no se detiene en el Crashgate. A finales del año pasado, su nombre apareció en los infames “Epstein-files”, documentos relacionados con el controvertido Jeffrey Epstein de Estados Unidos.

La existencia de intercambios de correo entre ambos ha reavivado las dudas, especialmente dada la asociación de Epstein con menores.

Un usuario cuestionó: “No estoy seguro de que alguien con ese pasado deba estar cerca de los niños”, mientras otro concluyó: “Esto es lo más extraño que he visto, y no es ninguna broma”.

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