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Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026

Sainz ejerse de LÍDER de GPDA, furiosa con la FIA tras el accidente en Japón

Carlos Sainz, Williams, Japan, 2026 — Foto: © IMAGO

Sainz ejerse de LÍDER de GPDA, furiosa con la FIA tras el accidente en Japón

Carlos Sainz, uno de los máximos responsables de la Grand Prix Drivers' Association (GPDA), se muestra enfadado con la FIA por no haber actuado tras las advertencias previas de los pilotos.

En Suzuka, Oliver Bearman tuvo un accidente al chocar con su predecesor Franco Colapinto, situación que se vio agravada por las exigencias de ahorro energético previstas para 2026.

La nueva forma de competir genera marcadas diferencias de velocidad entre los pilotos. Mientras uno aprovecha al máximo la carga completa en los rectas, otro se encuentra aún recargando energía.

En ciertos momentos, la brecha puede llegar a alcanzar hasta 50 km/h, lo que puede dar pie a situaciones realmente peligrosas ante cualquier descuido.

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La FIA se centró únicamente en modificar la clasificación, dejando de lado la carrera

Tras la Gran Premio de Japón, Sainz explicó en Sky Sports F1 su frustración con la FIA, ya que los pilotos habían alertado sobre estos riesgos.

“Me sorprendió que dijeran: 'Resolvamos el problema en la clasificación y dejemos las carreras intactas, pues son emocionantes'”.

"Durante mucho tiempo hemos insistido en que el problema no recae solo en la clasificación, sino también en las carreras, y desde la GPDA siempre hemos advertido que este tipo de incidentes eran inevitables”, manifestó.

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