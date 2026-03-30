¡Alonso EXPLOTA contra la incompetencia de la nueva F1!

Fernando Alonso es la última estrella de la F1 en arremeter contra el reglamento de 2026.

Fernando Alonso, bicampeón de F1, se suma a la creciente lista de pilotos que critican las nuevas normativas y sus numerosos caprichos de aquí al 2026 y más allá.

El estilo de conducción que exige la nueva normativa –especialmente en lo que respecta a la gestión de energía– se ha convertido en un tema muy controvertido esta temporada. Su compañero Max Verstappen ha sido el que más ha alzado la voz, criticando sin tapujos la evolución del deporte e incluso llegando a considerar seriamente el retiro ante la falta de disfrute al volante de las nuevas máquinas.

El neerlandés describió la experiencia de pilotar el coche del 2026 como “anticonducir” tras el Gran Premio de Suzuka, debido al excesivo enfoque en la captación de energía.

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Alonso no se quedó atrás en la polémica y opinó sobre las nuevas reglas y modos de conducción tras disputar su primera carrera del año con el equipo en dificultades de Aston Martin.

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Alonso se pronuncia sobre las regulaciones de F1 2026

El español ha tenido de qué quejarse esta temporada, ya que la nueva alianza de Aston Martin con Honda ha empeorado visiblemente la situación. Tras limitarse durante la fase de shakedown y las pruebas de pretemporada del 2026, el equipo arrancó la primera carrera sabiendo que no podría completar la distancia completa.

De hecho, tanto Alonso como su compañero de equipo, Lance Stroll, expresaron a Adrian Newey su preocupación ante las vibraciones provenientes de la unidad Honda, temiendo incluso daños nerviosos permanentes si se acumulaban demasiadas vueltas a volante de un coche tan inestable.

Stroll, por su parte, aún no ha conseguido finalizar un Gran Premio este año, habiendo sido llamado a pits en la vuelta 31 del Gran Premio de Japón debido a una pérdida de presión de agua en su vehículo. Aun así, por primera vez bajo las nuevas reglas, Aston Martin logró que uno de sus coches cruzara la meta, aunque en la posición 18 y a una vuelta de distancia del resto de la parrilla (excepto los Cadillacs).

Ahora que Alonso dispone de más tiempo en pista al volante del AMR26, ¿qué opina de las nuevas regulaciones? Sencillamente, no mucho. Durante el fin de semana japonés, una cuenta española en redes sociales lo citó diciendo: “No hay diversión en la carrera, ¿de qué sirve adelantar por accidente? Los adelantamientos ahora resultan involuntarios. Ya no se trata de hacer algo distinto.”

La FIA convoca una reunión para revisar las nuevas regulaciones

Algunos pilotos han admitido que, debido a la velocidad descontrolada ocasionada por las nuevas normas, han adelantado a sus rivales de manera accidental. Esta inquietud –de que las regulaciones han relegado a los pilotos a simples pasajeros de la parte técnica del deporte– ha ido en aumento desde el inicio del campeonato 2026.

El Gran Premio de Japón dejó un claro ejemplo de la necesidad de revisar estos cambios cuando Ollie Bearman llevó su Haas a chocar contra las barreras en Spoon Curve, lo que obligó a la salida del coche de seguridad. El joven de 20 años salió del vehículo con pocos daños, aunque se le vio cojeando mientras el personal de pista lo auxiliaba en espera de la atención médica.

En el momento del choque, el Haas de Bearman circulaba a unos 300 km/h, siguiendo al Alpine de Franco Colapinto. Bajo las normativas anteriores, ambos habrían mantenido velocidades similares. Sin embargo, en 2026 el Alpine aprovechaba la curva para recuperar energía, lo que hizo que la diferencia de velocidad entre ambos alcanzara hasta 50 km/h.

Ante este alarmante incidente, la FIA ha confirmado que convocará una reunión tras la tercera jornada del calendario para evaluar si es necesario realizar ajustes en las regulaciones.

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