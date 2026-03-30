Haas revela la REALIDAD del incidente entre Colapinto y Bearman

Haas-teambaas Ayao Komatsu confiesa que también se sorprendió por la maniobra de Oliver Bearman.

El piloto japonés, citado por Motorsport.com, explica el motivo de la notable diferencia de velocidad, aunque no quiere culpar a Franco Colapinto.

Bearman llevaba persiguiendo al argentino cuando, a mitad de carrera, vio una oportunidad de adelantar a Colapinto. El piloto inglés intentó encontrar espacio en la recta hacia Spoon, pero pronto notó que Colapinto se acercaba con gran velocidad.

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Al final, Bearman se vio obligado a ceder el paso y acabó en los mangos de neumáticos en el césped, situación agravada por la diferencia impulsada por el motor eléctrico.

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Komatsu exime a Colapinto de toda culpa

Komatsu no dudó en defender a Colapinto ante la prensa: "Al llegar a la curva 13, Colapinto mantuvo la misma línea en todo momento. No se movió, y a la vista de todos, no hizo nada fuera de lo normal. En la vuelta anterior, su velocidad era idéntica, así que sabíamos exactamente con lo que estábamos lidiando."

La diferencia se debió, en parte, a que Bearman empleó su botón de impulso para intentar un adelanto: "Simplemente invertimos más energía en esa maniobra; con tiempos de vuelta normales ya teníamos una ventaja de 20 km/h. Por eso se dirigió a esa zona. Cuando activó el botón de impulso, la diferencia de velocidad alcanzó los 50 km/h."

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