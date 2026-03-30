¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!

Hoewel Max Verstappen hubiera preferido dejar atrás a su excompañero Pierre Gasly, no pudo evitar reconocer que el piloto de Alpine había preparado una defensa impecable.

Finalmente, Gasly logró mantenerse un paso por delante de Verstappen y culminó la carrera en séptimo lugar en Suzuka.

Verstappen salió el domingo por la mañana desde fuera del top diez. Tras acomodarse detrás de Gasly una vez finalizada la intervención del coche de seguridad, su principal objetivo fue acortar la distancia con el francés.

El artículo sigue tras el video

Durante las últimas veinte vueltas, el holandés se mantuvo a menos de un segundo del piloto de Alpine, pero la sólida defensa de su antiguo compañero evitó que el tetracampeón pudiera adelantarlo.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Verstappen elogia la defensa de Gasly

Verstappen no dudó en felicitar a Gasly tras la carrera. En declaraciones a Canal+ comentó: "Pierre lo hizo de maravilla, sin cometer errores y con una segunda parte de carrera excepcional".

Aunque el piloto holandés logró adelantarlo en varias ocasiones durante la última chicane, Gasly supo recuperar la posición en la recta final. "Solo conseguí sobrepasarlo una vez, pero él me recuperó en el tramo recto. Solo pude esperar a que cometiera algún error, pero lo hizo a la perfección", concluyó Verstappen.

Defensive 👏 masterclass 👏



From start to finish, what an epic drive, @PierreGasly. pic.twitter.com/AjYdOsVljR — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 29, 2026

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!