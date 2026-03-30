close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Verstappen, socials

¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!

Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!

Hoewel Max Verstappen hubiera preferido dejar atrás a su excompañero Pierre Gasly, no pudo evitar reconocer que el piloto de Alpine había preparado una defensa impecable.

Finalmente, Gasly logró mantenerse un paso por delante de Verstappen y culminó la carrera en séptimo lugar en Suzuka.

Verstappen salió el domingo por la mañana desde fuera del top diez. Tras acomodarse detrás de Gasly una vez finalizada la intervención del coche de seguridad, su principal objetivo fue acortar la distancia con el francés.

Durante las últimas veinte vueltas, el holandés se mantuvo a menos de un segundo del piloto de Alpine, pero la sólida defensa de su antiguo compañero evitó que el tetracampeón pudiera adelantarlo.

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Verstappen elogia la defensa de Gasly

Verstappen no dudó en felicitar a Gasly tras la carrera. En declaraciones a Canal+ comentó: "Pierre lo hizo de maravilla, sin cometer errores y con una segunda parte de carrera excepcional".

Aunque el piloto holandés logró adelantarlo en varias ocasiones durante la última chicane, Gasly supo recuperar la posición en la recta final. "Solo conseguí sobrepasarlo una vez, pero él me recuperó en el tramo recto. Solo pude esperar a que cometiera algún error, pero lo hizo a la perfección", concluyó Verstappen.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

6118 votos

Relacionado

Fórmula 1 Max Verstappen

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

  • Hoy 06:57
Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería

Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería

  • 3 hours ago
McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

  • 3 hours ago
¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka

¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka

  • 3 hours ago
ÚLTIMA HORA: Max Verstappen REVELA TODO sobre si se retira a finales de 2026

ÚLTIMA HORA: Max Verstappen REVELA TODO sobre si se retira a finales de 2026

  • Ayer 13:04
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1

Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1

  • Hoy 07:33

Recién en

08:55
Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería
08:35
McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes
08:05
¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka
07:45
Hamilton insinúa FAVORITISMO de Ferrari hacia Leclerc
07:33
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1
Noticias F1

Recomendado por la redacción

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1 Formula 1

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

Hoy 06:57
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto Cadillac

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

Ayer 17:00
ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón Alpine

ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón

Ayer 16:17
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz Cadillac

Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz

Ayer 14:00
Ontdek het op Google Play
x