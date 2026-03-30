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An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits

McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

An edited photo of Andrea Stella looking serious and Toto Wolff grinning on a background of a McLaren in the pits — Foto: © IMAGO x GPFANS

McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

El equipo de McLaren, junto a Mercedes, ha finalizado el análisis de los problemas técnicos ocurridos durante el Gran Premio de China.

Tanto Lando Norris como Oscar Piastri quedaron fuera de la carrera en Shanghai debido a fallas eléctricas puntuales en la unidad de potencia. De cara al fin de semana en el Suzuka International Racing Course en Japón, el escudería de Woking asegura haber identificado las causas y ya haber tomado medidas correctivas.

Durante la apertura de temporada en Australia y el posterior sprint en China, McLaren tuvo un inicio de año complicado. En Shanghai, la situación fue especialmente crítica: mientras Piastri completó la ronda de reconocimiento, detectó inconvenientes al subir al coche tras el himno nacional, y Norris ni siquiera tuvo la oportunidad de dirigirse a la parrilla.

En un comunicado oficial, el equipo se enfoca en el próximo Gran Premio de Japón, confirmando que la evaluación conjunta con Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) ha concluido.

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Investigación conjunta con Mercedes

Según McLaren, en las últimas semanas se ha trabajado intensamente para garantizar la fiabilidad de los coches el resto de la temporada. "Ambos pilotos afrontarán el próximo fin de semana con mayor respaldo del equipo de ingeniería y más tiempo en simulador", señala el comunicado.

"Junto a todo el equipo que colaboró en la investigación con HPP, hemos tomado las medidas necesarias para evitar que los dos fallos ocurridos en Shanghai se repitan. Llegamos al fin de semana completamente preparados", concluye el mensaje.

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Aunque los problemas en China surgieron de forma simultánea, sus causas técnicas fueron diferentes. En el caso de Norris, desde los boxes no se pudo establecer comunicación con un componente eléctrico específico, mientras que el coche de Piastri se negó a arrancar debido a otro fallo.

El comunicado finaliza: "McLaren llega al icónico circuito de Suzuka con el objetivo de dar la talla, aprovechando las valiosas lecciones aprendidas durante el tiempo en Woking."

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