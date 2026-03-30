¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka

Charles Leclerc se clasificó en la cuarta posición para el Gran Premio de Japón y, durante la carrera principal, logró subirse al podio. Fue una actuación destacada para el piloto monegasco, que protagonizó intensos duelos con el equipo Mercedes.

Mercedes sigue siendo el referente en la Fórmula 1, aunque Ferrari se ha mostrado como el rival que les complica la vida en ciertos enfrentamientos directos.

En Suzuka, Antonelli dominó la carrera en condiciones de pista limpia y se llevó la victoria, mientras que Russell se vio envuelto en disputa, impidiéndole alcanzar el podio. Al finalizar, Leclerc confesó: "Sí, he tenido que darlo todo hoy".

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Leclerc afectado por la safety car en Japón

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La aparición de la safety car, tras el accidente de Oliver Bearman, no fue muy favorable para Leclerc, aunque el piloto no se dejó amedrentar y consiguió aún así llegar al podio.

"Con la safety car estuvimos en desventaja, especialmente frente a Kimi y Lewis. Pero decidí empujar y tratar de cuidar los neumáticos hasta el final. Al final, las gomas estaban en mejor estado de lo que pensaba", explicó el piloto después de la carrera.

Leclerc asegura que fue una "carrera emocionante" en Suzuka

Pese a las críticas que hoy reciben algunos aspectos del reglamento en la F1, Leclerc reconoció que la jornada estuvo llena de emociones. "Fue una carrera realmente emocionante. Aunque se nos escapó la victoria, disfruté cada momento de la competencia", declaró el piloto de Ferrari.

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