close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
Charles Leclerc at suzuka

¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka

Charles Leclerc at suzuka — Foto: © IMAGO

¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka

Charles Leclerc se clasificó en la cuarta posición para el Gran Premio de Japón y, durante la carrera principal, logró subirse al podio. Fue una actuación destacada para el piloto monegasco, que protagonizó intensos duelos con el equipo Mercedes.

Mercedes sigue siendo el referente en la Fórmula 1, aunque Ferrari se ha mostrado como el rival que les complica la vida en ciertos enfrentamientos directos.

En Suzuka, Antonelli dominó la carrera en condiciones de pista limpia y se llevó la victoria, mientras que Russell se vio envuelto en disputa, impidiéndole alcanzar el podio. Al finalizar, Leclerc confesó: "Sí, he tenido que darlo todo hoy".

Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin

Leclerc afectado por la safety car en Japón

La aparición de la safety car, tras el accidente de Oliver Bearman, no fue muy favorable para Leclerc, aunque el piloto no se dejó amedrentar y consiguió aún así llegar al podio.

"Con la safety car estuvimos en desventaja, especialmente frente a Kimi y Lewis. Pero decidí empujar y tratar de cuidar los neumáticos hasta el final. Al final, las gomas estaban en mejor estado de lo que pensaba", explicó el piloto después de la carrera.

Leclerc asegura que fue una "carrera emocionante" en Suzuka

Pese a las críticas que hoy reciben algunos aspectos del reglamento en la F1, Leclerc reconoció que la jornada estuvo llena de emociones. "Fue una carrera realmente emocionante. Aunque se nos escapó la victoria, disfruté cada momento de la competencia", declaró el piloto de Ferrari.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Cómo le irá a Checo Pérez con Cadillac en 2026?

6118 votos

Relacionado

Fórmula 1

Más noticias de F1

Últimas noticias F1

Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería

Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería

  • 3 hours ago
¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!

¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!

  • 3 hours ago
McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes

  • 3 hours ago
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1

Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1

  • Hoy 07:33
Hamilton se muestra cauteloso ante el DECLIVE de Ferrari

Hamilton se muestra cauteloso ante el DECLIVE de Ferrari

  • Hoy 07:19
¡F1 enfrenta polémica por el vídeo DESAPARECIDO de Antonelli!

¡F1 enfrenta polémica por el vídeo DESAPARECIDO de Antonelli!

  • Hoy 07:10

Recién en

08:55
Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería
08:46
¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!
08:35
McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes
07:45
Hamilton insinúa FAVORITISMO de Ferrari hacia Leclerc
07:33
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1
Noticias F1

Recomendado por la redacción

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1 Formula 1

¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1

Hoy 06:57
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto Cadillac

Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto

Ayer 17:00
ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón Alpine

ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón

Ayer 16:17
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz Cadillac

Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz

Ayer 14:00
Ontdek het op Google Play
x