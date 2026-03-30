¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka
¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka
Charles Leclerc se clasificó en la cuarta posición para el Gran Premio de Japón y, durante la carrera principal, logró subirse al podio. Fue una actuación destacada para el piloto monegasco, que protagonizó intensos duelos con el equipo Mercedes.
Mercedes sigue siendo el referente en la Fórmula 1, aunque Ferrari se ha mostrado como el rival que les complica la vida en ciertos enfrentamientos directos.
En Suzuka, Antonelli dominó la carrera en condiciones de pista limpia y se llevó la victoria, mientras que Russell se vio envuelto en disputa, impidiéndole alcanzar el podio. Al finalizar, Leclerc confesó: "Sí, he tenido que darlo todo hoy".
Relacionado: Fernando Alonso estará FURIOSO: Cadillac SE BURLA de la crisis de Aston Martin
Leclerc afectado por la safety car en Japón
La aparición de la safety car, tras el accidente de Oliver Bearman, no fue muy favorable para Leclerc, aunque el piloto no se dejó amedrentar y consiguió aún así llegar al podio.
"Con la safety car estuvimos en desventaja, especialmente frente a Kimi y Lewis. Pero decidí empujar y tratar de cuidar los neumáticos hasta el final. Al final, las gomas estaban en mejor estado de lo que pensaba", explicó el piloto después de la carrera.
Leclerc asegura que fue una "carrera emocionante" en Suzuka
Pese a las críticas que hoy reciben algunos aspectos del reglamento en la F1, Leclerc reconoció que la jornada estuvo llena de emociones. "Fue una carrera realmente emocionante. Aunque se nos escapó la victoria, disfruté cada momento de la competencia", declaró el piloto de Ferrari.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Recién en
Recomendado por la redacción
¡BOMBAZO! Verstappen está considerando RETIRARSE de la F1
Checo Pérez CONFIRMA el plan de Cadillac para acercarlo a Franco Colapinto
ATENCIÓN: Oliver Bearman CULPA A FRANCO COLAPINTO de su choque en Japón
Checo Pérez lanza ATREVIDA ADVERTENCIA a Williams y Carlos Sainz
Últimas Noticias
Audi F1 toma decisión tras una SORPRENDENTE salida de la escudería
- 3 hours ago
¡Verstappen se RINDE ante un inesperado rival!
- 3 hours ago
McLaren emite un comunicado tras la INVESTIGACIÓN sobre Mercedes
- 3 hours ago
¿Guerra en Ferrari? Leclerc habla del PODIO en Suzuka
- 3 hours ago
Hamilton insinúa FAVORITISMO de Ferrari hacia Leclerc
- Hoy 07:45
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1
- Hoy 07:33
Más leído
Russell gana fácil el Sprint del GP de China; Checo, OTRA VEZ por delante de Bottas
- 13 marzo
El AMENAZANTE mensaje de Fernando Alonso a Honda tras abandonar el GP de China
- 15 marzo
SHOCK: Fernando Alonso suelta LA PEOR NOTICIA para Aston Martin
- 12 marzo
Alonso ILUSIONA a los fanáticos de Aston Martin con sorpresa en el GP de China
- 13 marzo
Mercedes ARROLLA en la clasificación sprint del Gran Premio de China; Checo no corre
- 13 marzo
CONFIRMADO: Aston Martin y Fernando Alonso serán SALVADOS POR LA FIA en 2026
- 11 marzo