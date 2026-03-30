Hamilton insinúa FAVORITISMO de Ferrari hacia Leclerc

Lewis Hamilton tuvo una tarde llena de frustraciones en el Gran Premio de Japón.

El siete veces campeón mundial parecía encaminado a subir al podio en la última fase de la carrera en el circuito de Suzuka, pero un misterioso déficit en la potencia del motor lo relegó a posiciones muy lejanas.

El británico, en su segundo año con Ferrari, exige respuestas a su equipo sobre la diferencia de rendimiento con su compañero Charles Leclerc.

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La jornada empezó con cierta esperanza para Hamilton, que se había clasificado en la sexta posición. Tras adelantar tempranamente al líder de la pole, Kimi Antonelli –quien, cabe decir, lo volvió a rebasar una vuelta después–, el piloto aprovechó al máximo la salida del safety car.

Esta neutralización se produjo tras el grave accidente de Oliver Bearman, quien impactó en las gradas de la curva Spoon a 308 km/h con una fuerza de 50G. Afortunadamente, Bearman se mantuvo estable y salió sin fracturas. Gracias a una parada en boxes sin pérdida de tiempo, Hamilton reincorporó a la pista en tercer lugar y logró superar a su excompañero George Russell, momento a partir del cual comenzaron a evidenciarse problemas en su SF-26.

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Problemas de potencia

En las etapas finales, el piloto británico no pudo mantener su posición frente a Leclerc, Russell y Lando Norris. "Tuve problemas de potencia durante la carrera. Por alguna razón, se me hizo corto", comentó Hamilton, según PlanetF1.

El piloto explicó que estuvo constantemente presionado por sus rivales: "Hoy, quienes estaban a mi alrededor parecían disponer de más potencia. Debo averiguar si mi motor rindió menos o si ocurrió algo distinto". Además, agregó con decepción: "De algún modo, Charles tuvo hoy más potencia que yo, aun conduciendo el mismo coche."

La respuesta de Ferrari

Aunque Hamilton esperaba conseguir otro podio tras su actuación en China, tuvo que ver cómo Leclerc se llevaba el tercer puesto. Según el jefe del equipo, Frédéric Vasseur, no hubo ningún defecto mecánico en el motor de combustión.

Tras la carrera, Vasseur indicó que se trató de un aprovechamiento subóptimo de la energía eléctrica. Los análisis técnicos revelaron que Leclerc supo gestionar mucho mejor la energía de su batería durante las fases cruciales de aceleración, lo que explica el diferencial de velocidad entre ambos pilotos.

"Tuve un tramo muy bueno en el que cuidé mis neumáticos, pero después simplemente no pude mantener el ritmo", recordó Hamilton sobre su carrera. "Y no es nada agradable estar justo al final de un grupo de competidores", concluyó.

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