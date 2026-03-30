Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1
Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1
Según Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, la Fórmula 1 sigue sin cambios radicales. El austriaco destaca que cada Gran Premio se vive de forma más intensa y auténtica, lo que realza el espíritu de la competición.
En las últimas semanas se ha centrado el debate en la nueva forma de correr, en la que gestionar la batería y utilizar de manera estratégica la energía eléctrica son aspectos decisivos.
En Japón, por ejemplo, se pudieron apreciar emocionantes duelos en los que un piloto adelantaba a otro, solo para ver cómo este último le arrebataba la ventaja al salir en la recta.
Esta dinámica fomenta más maniobras de adelantamiento, aunque algunos aseguran que se aleja algo de la esencia tradicional de la Fórmula 1.
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Wolff confía en el futuro de las carreras en 2026
Wolff y su equipo tienen todo bien organizado y, hasta ahora, han logrado ganar cada carrera.
El austriaco espera que la FIA no intervenga, a pesar de los rumores de que podría introducir algunos cambios.
En declaraciones a DAZN, afirmó que, de cara a 2026, se vive una era de competición pura donde lo que marca la diferencia es saber cuándo guardar energía y cuándo invertirla, lo que aporta aún más emoción a cada carrera.
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