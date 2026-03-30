Mercedes señala el VERDADERO propósito de la nueva era de la F1

Según Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, la Fórmula 1 sigue sin cambios radicales. El austriaco destaca que cada Gran Premio se vive de forma más intensa y auténtica, lo que realza el espíritu de la competición.

En las últimas semanas se ha centrado el debate en la nueva forma de correr, en la que gestionar la batería y utilizar de manera estratégica la energía eléctrica son aspectos decisivos.

En Japón, por ejemplo, se pudieron apreciar emocionantes duelos en los que un piloto adelantaba a otro, solo para ver cómo este último le arrebataba la ventaja al salir en la recta.

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Esta dinámica fomenta más maniobras de adelantamiento, aunque algunos aseguran que se aleja algo de la esencia tradicional de la Fórmula 1.

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Wolff confía en el futuro de las carreras en 2026

Wolff y su equipo tienen todo bien organizado y, hasta ahora, han logrado ganar cada carrera.

El austriaco espera que la FIA no intervenga, a pesar de los rumores de que podría introducir algunos cambios.

En declaraciones a DAZN, afirmó que, de cara a 2026, se vive una era de competición pura donde lo que marca la diferencia es saber cuándo guardar energía y cuándo invertirla, lo que aporta aún más emoción a cada carrera.

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