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antonelli, mercedes, japan

¡F1 enfrenta polémica por el vídeo DESAPARECIDO de Antonelli!

antonelli, mercedes, japan — Foto: © IMAGO

¡F1 enfrenta polémica por el vídeo DESAPARECIDO de Antonelli!

Otra tormenta más para los administradores de redes sociales de la F1.

F1 atribuye los recelos en redes sociales a problemas técnicos tras el Gran Premio de Japón y la polémica por las nuevas regulaciones 2026.

Esta temporada ha sido complicada y, a tan solo tres carreras, muchos aficionados se muestran descontentos con estos cambios.

Una de las mayores críticas se centra en el excesivo manejo de la batería, que provoca que los coches reduzcan la velocidad en momentos cruciales. Max Verstappen llegó incluso a comparar la experiencia de conducir con “la Fórmula E en esteroides”.

Durante el fin de semana, en el emblemático circuito de Suzuka, los espectadores se mostraron consternados al ver cómo los pilotos perdían velocidad en curvas icónicas como la imponente 130R.

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Vuelta de pole de Antonelli y el video incompleto

Un día después, la cuenta oficial de F1 en X compartió una vista desde el cockpit de la vuelta de pole de Kimi Antonelli tras la sesión de clasificación. Sin embargo, el video resultó estar incompleto y omitía parte de la vuelta, lo que encendió la ira de los seguidores, pues parecía ocultar el tan criticado “super clipping” que afectó la velocidad en la 130R.

F1 atribuye fallos técnicos

Inicialmente, se añadió una nota en la comunidad para aclarar que el video estaba incompleto, pero esa aclaración fue retirada poco después. Más tarde, F1 explicó que un fallo técnico en la cámara a bordo de Kimi, que se produjo durante su vuelta, impidió ofrecer la grabación completa.

Una temporada complicada para F1

Esta controversia no es la primera que F1 vive en redes sociales esta temporada. Tras el Gran Premio de Australia se desató otra polémica cuando comentarios de aficionados se ocultaron de forma automática, lo que muchos interpretaron como censura. F1 defendió que se trataba de un sistema automatizado basado en inteligencia artificial para filtrar mensajes abusivos.

Además, la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, debido al conflicto en Oriente Medio, ha dejado un paréntesis de poco más de un mes antes del próximo evento: el Gran Premio de Miami, programado para el domingo 3 de mayo.

Con aficionados furiosos, Max Verstappen cuestionando su futuro en la competición y Carlos Sainz criticando nuevamente las nuevas normas tras el impresionante accidente de Ollie Bearman en Suzuka, solo queda esperar que la situación ofrezca perspectivas más positivas cuando el espectáculo llegue a South Florida en las próximas semanas.

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